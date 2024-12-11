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"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году - РИА Новости Крым, 11.12.2024

"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Представители одной из компаний космических исследований ранее заявили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названного "боевой зоной". По словам ученых, во время этой фазы цикла на Солнце образуются внушительного размера корональные дыры, которые могут провоцировать более частое возникновение космических бурь и даже создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.Кузин объясняет, что речь идет о многолетнем цикле солнечной активности. По его словам, у звезды есть 11-летний цикл, и в следующем году он дойдет до максимума."Ожидается, что в следующем году будет самая высокая солнечная активность за прошедшие годы. После этого, когда пройдет пик, она будет спадать", - сказал Кузин.Ученый отметил, что в это время на Солнце будет много вспышек и выбросов вещества.Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН дала предварительный прогноз на декабрь, в котором магнитные бури на Земле маловероятны. По данным ученых, лишь 19 декабря возможны небольшие геомагнитные возмущения, но и они не достигнут уровня G1 – слабой магнитной бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности

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солнце, вспышки на солнце, земля, космос, магнитные бури, сергей кузин, мнения