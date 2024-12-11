Рейтинг@Mail.ru
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241211/boevaya-zona-aktivnosti-solntsa-chego-zhdat-v-2025-godu-1142546160.html
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году - РИА Новости Крым, 11.12.2024
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T11:05
2024-12-11T11:05
эксклюзивы риа новости крым
солнце
вспышки на солнце
земля
космос
магнитные бури
сергей кузин
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:225:768:657_1920x0_80_0_0_267f43bda0c2bf604509bff94c42ecbf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Представители одной из компаний космических исследований ранее заявили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названного "боевой зоной". По словам ученых, во время этой фазы цикла на Солнце образуются внушительного размера корональные дыры, которые могут провоцировать более частое возникновение космических бурь и даже создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.Кузин объясняет, что речь идет о многолетнем цикле солнечной активности. По его словам, у звезды есть 11-летний цикл, и в следующем году он дойдет до максимума."Ожидается, что в следующем году будет самая высокая солнечная активность за прошедшие годы. После этого, когда пройдет пик, она будет спадать", - сказал Кузин.Ученый отметил, что в это время на Солнце будет много вспышек и выбросов вещества.Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН дала предварительный прогноз на декабрь, в котором магнитные бури на Земле маловероятны. По данным ученых, лишь 19 декабря возможны небольшие геомагнитные возмущения, но и они не достигнут уровня G1 – слабой магнитной бури.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желанияКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеМаксимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0f/1140358674_0:153:768:729_1920x0_80_0_0_8f88541e01797b5a58f3f338044e6f8a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солнце, вспышки на солнце, земля, космос, магнитные бури, сергей кузин, мнения
"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году – ученый

11:05 11.12.2024
 
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФФотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
Фотография короны Солнца получена 15.09.2024 в 13:26 в линии железа FeIX 171 Å инструментом AIA на борту спутника SDO
© Лаборатория солнечной астрономииИКИ и ИСЗФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Ирина Еремейчук. В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Об этом РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Представители одной из компаний космических исследований ранее заявили о приближении малоизученного и опасного периода солнечной активности, названного "боевой зоной". По словам ученых, во время этой фазы цикла на Солнце образуются внушительного размера корональные дыры, которые могут провоцировать более частое возникновение космических бурь и даже создавать короткие и экстремальные порывы солнечного ветра — постоянного потока заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем.
Кузин объясняет, что речь идет о многолетнем цикле солнечной активности. По его словам, у звезды есть 11-летний цикл, и в следующем году он дойдет до максимума.
"Ожидается, что в следующем году будет самая высокая солнечная активность за прошедшие годы. После этого, когда пройдет пик, она будет спадать", - сказал Кузин.
Ученый отметил, что в это время на Солнце будет много вспышек и выбросов вещества.
"Соответственно, это все будет провоцировать магнитные бури, то есть нестабильность магнитного поля Земли. Но бояться этого не надо, потому что это бывает каждые 11 лет, и пора к этому привыкнуть", - отметил он.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН дала предварительный прогноз на декабрь, в котором магнитные бури на Земле маловероятны. По данным ученых, лишь 19 декабря возможны небольшие геомагнитные возмущения, но и они не достигнут уровня G1 – слабой магнитной бури.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два звездопада и Юпитер: когда декабрьское небо исполнит желания
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Максимум магнитных бурь за 12 лет: когда Солнце достигнет пика активности
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымСолнцеВспышки на СолнцеЗемлякосмосМагнитные буриСергей КузинМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
12:33В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
12:22Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
12:12Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
11:39Крымский холокост: истории расстрелянных семей
11:27В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ
11:20На Кубани водитель насмерть сбил пешехода
11:05"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
10:56Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
10:38Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров
10:27В Крыму подростки избили сверстницу
10:18Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
10:00Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
09:39Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
09:16От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор
08:39200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
08:17Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:00В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
07:48Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла
07:39Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
Лента новостейМолния