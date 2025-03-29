https://crimea.ria.ru/20250329/rukovodstvo-mvf-vydelit-ukraine-400-mln-v-ramkakh-kreditnoy-programmy-1145313426.html

МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы

МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы - РИА Новости Крым, 29.03.2025

МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T15:43

2025-03-29T15:43

2025-03-29T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный валютный фонд (мвф), политика, экономика, в мире, украина, новости