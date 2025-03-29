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МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы - РИА Новости Крым, 29.03.2025
МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T15:43
2025-03-29T15:43
международный валютный фонд (мвф)
политика
экономика
в мире
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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международный валютный фонд (мвф), политика, экономика, в мире, украина, новости
МВФ выделит Украине $400 млн в рамках кредитной программы

Руководство МВФ одобрило выделение Украине $400 млн в рамках кредитной программы

15:43 29.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Украине нового пакета финансовой помощи в объеме 400 миллионов долларов в рамках действующей кредитной программы, говорится в опубликованном заявлении организации.
"Совет МВФ сегодня завершил седьмой пересмотр расширенного соглашения в рамках механизма кредитования (EFF) для Украины, что позволило выделить около 0,4 миллиарда долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - указано в распространенном сообщении.
В феврале в МВФ сообщили, что по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования фонд достиг с Киевом предварительного соглашения о выплате нового транша на 400 миллионов долларов.
Указанная сумма оказалась более чем вдвое меньше, чем тот объем средств, который международная организация озвучивала ранее. В феврале директор по коммуникациям МВФ Джули Козак также в ответе на вопрос РИА Новости заявила, что фонд выделит Украине 0,9 миллиарда долларов после очередного пересмотра действующей кредитной программы.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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