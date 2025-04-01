Путин в Совбезе и изменения в ПДД – главное за день
Путин в Совбезе и повышение штрафов за пьяную езду - главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Разлив в Донбассе и уничтожила еще 1190 украинских боевиков. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам после очередных атак ВСУ. Президент США Дональд Трамп верит в готовность Москвы заключить сделку по Украине. В Мьянме зафиксировали еще одно землетрясение. Прием документов для зачисления в школы стартовал в Крыму. Правила дорожного движения изменили с 1 апреля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Армия России освободила населенный пункт Разлив в Донбассе. Кроме того, ВСУ потеряли еще 1190 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западные, на всех направлениях фронта. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары ВСУ по объектам энергетики РФ
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве констатировали, что киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, несмотря на свои публичные заявления о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине.
Также во вторник президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам. На повестке встречи также находились дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.
Заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в готовность Москвы заключить сделку по Украине. По словам Трампа, он рассчитывает на достижение сделки по Украине и верит в готовность к этому президента России Владимира Путина, поскольку не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ. Он также заявил, что именно вопрос членства Украины в НАТО "вероятно, стал причиной конфликта" с РФ, а потому этим вопросом США не оперируют, обсуждая сделку с Киевом по ископаемым.
Землетрясения в Мьянме
Число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Мьянме 28 марта, достигло 2791, еще 4521 человек пострадал, с более чем 400 потеряна связь, сообщило во вторник Центральное телевидение Китая. 1 апреля в Мьянме зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5 - в 16 километрах от города Мандалай, сообщили а Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Документы в школу
Прием документов для зачисления в школы стартовал в Крыму. Первый этап продлится до 30 июня – сообщили 1 апреля в пресс-службе министерства образования РК. В рамках первого этапа будут принимать детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, проживающих на закрепленной территории, а также детей погибших участников спецоперации.
Изменения в ПДД
С 1 апреля водительские удостоверения в России больше не будут продлевать автоматически -потребуется медицинская справка и уплата госпошлины, штрафы за не трезвую езду вырастут до 45 тысяч рублей, а за превышение скорости и выезд на "встречку" – до 7,5 тысяч. Об этих и других изменениях в правилах дорожного движения во вторник напомнили в комитете Госсовета Крыма по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
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