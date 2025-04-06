https://crimea.ria.ru/20250406/kogda-dadut-vodu-v-evpatorii-1145464644.html
Когда дадут воду в Евпатории
Когда дадут воду в Евпатории - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Когда дадут воду в Евпатории
Водоснабжение в Евпатории и прилегающих населенных пунктах восстановят во второй половине дня. Вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T09:34
2025-04-06T09:34
2025-04-06T09:34
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вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Водоснабжение в Евпатории и прилегающих населенных пунктах восстановят во второй половине дня. Вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах. Об этом сообщает "Вода Крыма".Также в "Воде Крыма обратили внимание, что вода начнет появляться постепенно, а не сразу во всех домах и квартирах, и обратились с просьбой к гражданам отнестись с пониманием к данной ситуации.Евпаторийским филиалом организован подвоз воды, автоцистерны будут работать до полного восстановления водоснабжения. Для пожилых и маломобильных граждан работают волонтеры, которые помогут доставить воду адресно. Обратиться за их помощью можно по номеру +79789858446, напомнили на предприятии.В Евпатории и населенных пунктах вблизи города отключили воду в связи с масштабными работами на сетях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаСимферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
https://crimea.ria.ru/20250405/ekonomit-zapasy-v-simferopole-vodu-stali-podavat-iz-podzemnykh-skvazhin-1145441924.html
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Когда дадут воду в Евпатории
В Евпатории подачу воды восстановят во второй половине дня в воскресенье