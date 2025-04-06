https://crimea.ria.ru/20250406/v-polshe-prigrozili-trampu-za-vozmozhnoe-priznanie-kryma-i-novykh-regionov-1145467588.html

В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов

В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов

Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T12:31

2025-04-06T12:31

2025-04-06T12:31

крым

россия

политика

в мире

сша

переговоры

польша

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144295250_130:0:894:430_1920x0_80_0_0_e31d5fee46517a163a1487ee83cc0f3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это будет огромной ошибкой главы американского государства, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.Польский политик выразил мнение, что есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Россией контроля над Крымом и новыми регионами страны.Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Французский финансист и общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль на полях Международного научно-дипломатического конгресса в Ливадийском дворце в Ялте заявил, что договоренности, которые в данный момент достигаются между США и РФ, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма российским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250324/mozhet-li-priznanie-kryma-rossiyskim-stat-chastyu-sdelki-rf-i-ssha-1145190915.html

крым

россия

сша

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, политика, в мире, сша, переговоры, польша, новости, украина