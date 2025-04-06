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В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов - РИА Новости Крым, 06.04.2025
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В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T12:31
2025-04-06T12:31
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это будет огромной ошибкой главы американского государства, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.Польский политик выразил мнение, что есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Россией контроля над Крымом и новыми регионами страны.Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Французский финансист и общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль на полях Международного научно-дипломатического конгресса в Ливадийском дворце в Ялте заявил, что договоренности, которые в данный момент достигаются между США и РФ, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма российским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, россия, политика, в мире, сша, переговоры, польша, новости, украина
В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов

В Польше выступили с угрозами Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов России

12:31 06.04.2025
 
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo Pool
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это будет огромной ошибкой главы американского государства, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.

"Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие <…> территории", – приводятся в материале слова Коваля.

Польский политик выразил мнение, что есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Россией контроля над Крымом и новыми регионами страны.
Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Французский финансист и общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль на полях Международного научно-дипломатического конгресса в Ливадийском дворце в Ялте заявил, что договоренности, которые в данный момент достигаются между США и РФ, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма российским.
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Флаг России в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
24 марта, 19:31Радио "Спутник в Крыму"
Может ли признание Крыма российским стать частью "сделки" РФ и США
 
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