В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
В Польше выступили с угрозами Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов России
© AP Photo PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Если в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине президент США Дональд Трамп признает Крым и освобожденные территории российскими, это будет огромной ошибкой главы американского государства, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.
"Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие <…> территории", – приводятся в материале слова Коваля.
Польский политик выразил мнение, что есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Россией контроля над Крымом и новыми регионами страны.
Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Французский финансист и общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль на полях Международного научно-дипломатического конгресса в Ливадийском дворце в Ялте заявил, что договоренности, которые в данный момент достигаются между США и РФ, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма российским.
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