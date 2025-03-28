https://crimea.ria.ru/20250328/priznanie-kryma-rossiyskim-chto-dlya-etogo-dolzhno-proizoyti--ekspert-1145279326.html

Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T06:11

2025-03-28T06:11

2025-03-28T08:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости Крым. Признание мировым сообществом Крыма субъектом Российской Федерации произойдет тогда, когда будут разморожены экономические санкции против России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, референдум 2014 года в Крыму был проведен не только в соответствии с международным правом и уставом ООН, но и имеющимся прецедентом – решением международного суда ООН по Косово ("косовский прецедент"). А потому никому в мире новых доказательств его законности не потребуется, сказал политолог.Непризнание полуострова российским - всего лишь часть гибридной войны, которую недруги на протяжении 15 лет вели против России, но она подходит к концу, а искусственно созданное информационно поле, в которое погрузили на годы мировое сообщество, рушится, считает он.Признать свою вину в прежних необоснованных обвинениях многомилионного российского народа и жителей Крыма коллективному Западу будет очень тяжело, но это и не потребуется, говорит эксперт.О том, что к этому готовы, свидетельствует переговорный процесс, который начат между Россией и США, считает он."И экономические проекты, которые предложил наш президент, и то, что началось - этому подтверждение", – заметил Колесниченко.Легким, однако, процесс не будет, поскольку в нем есть такие игроки, как Евросоюз, многим странам которого "крайне невыгодно окончание конфликта на Украине". Тем не менее, "разморозка началась", добавил он. "Европа, и США, объединившиеся с Украиной, горячую фазу конфликта против России проиграли. Поэтому в преддверии акта капитуляции – конечно, он таковым не будет, а будет подписано новое соглашение – им нужно понять, кто что имеет и кому от чего отказываться", – сказал политолог.Ранее 27 марта французский финансист и общественный деятель, внук президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль на полях Международного научно-дипломатического конгресса в Ливадийском дворце в Ялте заявил, что договоренности, которые в данный момент достигаются между США и РФ, затрагивают в том числе и вопрос признания Крыма российским.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия РФ по мораторию на удары в Черном море включают снятие санкций Лавров считает Крым и новые регионы "закрытыми вопросами"В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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