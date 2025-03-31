https://crimea.ria.ru/20250331/dvukhletnyaya-devochka-proglotila-60-magnitov-ot-razvivayuschikh-igrushek-1145337462.html

Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек

Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек - РИА Новости Крым, 31.03.2025

Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек

Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов, сообщает в понедельник минздрав Хабаровского края. РИА Новости Крым, 31.03.2025

2025-03-31T18:43

2025-03-31T18:43

2025-03-31T18:43

хабаровский край

происшествия

новости

минздрав рф

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1f/1145337350_0:346:720:751_1920x0_80_0_0_5ebd36e9c49237732235891d300aa930.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов, сообщает в понедельник минздрав Хабаровского края.По данным ведомства, ребенок поступил в детское хирургическое отделение с сильными болями в животе. При диагностическом обследовании медики обнаружили инородные тела в кишечнике – 60 маленьких магнитов-шариков. Такие элементы входят в наборы развивающих игрушек, уточнили в минздраве.В минздраве подчеркнули крайнюю опасность случайного проглатывания нескольких магнитов. Они могут сгруппироваться в желудочно-кишечном тракте и сдавить стенку кишечника, что может привести к некрозу, закупорке кишечника и другим последствиям, вплоть до летальных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умерВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуПосле смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело

https://crimea.ria.ru/20250331/v-feodosii-malenkiy-rebenok-vypal-iz-okna-mnogokvartirnogo-doma-1145340078.html

хабаровский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровский край, происшествия, новости, минздрав рф, дети