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Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
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Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек - РИА Новости Крым, 31.03.2025
Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек
Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов, сообщает в понедельник минздрав Хабаровского края. РИА Новости Крым, 31.03.2025
2025-03-31T18:43
2025-03-31T18:43
хабаровский край
происшествия
новости
минздрав рф
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов, сообщает в понедельник минздрав Хабаровского края.По данным ведомства, ребенок поступил в детское хирургическое отделение с сильными болями в животе. При диагностическом обследовании медики обнаружили инородные тела в кишечнике – 60 маленьких магнитов-шариков. Такие элементы входят в наборы развивающих игрушек, уточнили в минздраве.В минздраве подчеркнули крайнюю опасность случайного проглатывания нескольких магнитов. Они могут сгруппироваться в желудочно-кишечном тракте и сдавить стенку кишечника, что может привести к некрозу, закупорке кишечника и другим последствиям, вплоть до летальных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умерВ Крыму 6-летний ребенок проглотил иглу в детском садуПосле смерти ребенка в больнице Симферополя возбуждено уголовное дело
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хабаровский край, происшествия, новости, минздрав рф, дети
Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек

Двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов от развивающих игрушек в Комсомольске-на-Амуре

18:43 31.03.2025
 
© Минздрав Хабаровского краяДетские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты
© Минздрав Хабаровского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Детские хирурги Комсомольска-на-Амуре спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 60 магнитов, сообщает в понедельник минздрав Хабаровского края.
По данным ведомства, ребенок поступил в детское хирургическое отделение с сильными болями в животе. При диагностическом обследовании медики обнаружили инородные тела в кишечнике – 60 маленьких магнитов-шариков. Такие элементы входят в наборы развивающих игрушек, уточнили в минздраве.

"Хирурги успешно провели сложную операцию, которая длилась почти два часа. Ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии", – сказано в сообщении.

В минздраве подчеркнули крайнюю опасность случайного проглатывания нескольких магнитов. Они могут сгруппироваться в желудочно-кишечном тракте и сдавить стенку кишечника, что может привести к некрозу, закупорке кишечника и другим последствиям, вплоть до летальных.
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