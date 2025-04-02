https://crimea.ria.ru/20250402/ezhegodnye-otchety-mozhno-sdavat-cherez-portal-minyusta-rossii-1145397412.html

Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России

Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России

Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты в электронном виде через портал минюста России, заявили представители ведомства на совещании с... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T18:31

2025-04-02T18:31

2025-04-02T18:31

министерство юстиции россии

новости

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некоммерческие организации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты в электронном виде через портал минюста России, заявили представители ведомства на совещании с руководителями национально-культурных общественных организаций.Специалисты отметили, такой способ значительно упрощает процесс сдачи документов. Для удобства руководителей некоммерческих организаций форма отчета индивидуально подстраивается под каждое учреждение и устраняет лишние поля для заполнения.Кроме того, на портале есть возможность публикации информации о реализуемых мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях. Так, представители организаций могут осветить свою деятельность заинтересованным людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватаетСколько инвестиций привлечет Крым в 2025 годуПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции россии, новости, отчетность, общественные организации, некоммерческие организации