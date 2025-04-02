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Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России
Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России
Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты в электронном виде через портал минюста России, заявили представители ведомства на совещании с... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T18:31
2025-04-02T18:31
министерство юстиции россии
новости
отчетность
общественные организации
некоммерческие организации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты в электронном виде через портал минюста России, заявили представители ведомства на совещании с руководителями национально-культурных общественных организаций.Специалисты отметили, такой способ значительно упрощает процесс сдачи документов. Для удобства руководителей некоммерческих организаций форма отчета индивидуально подстраивается под каждое учреждение и устраняет лишние поля для заполнения.Кроме того, на портале есть возможность публикации информации о реализуемых мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях. Так, представители организаций могут осветить свою деятельность заинтересованным людям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватаетСколько инвестиций привлечет Крым в 2025 годуПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
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РИА Новости Крым
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министерство юстиции россии, новости, отчетность, общественные организации, некоммерческие организации
Ежегодные отчеты можно сдавать через портал минюста России

Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты через портал минюста России

18:31 02.04.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации в Москве
Здание министерства юстиции Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Некоммерческие организации могут сдавать ежегодные отчеты в электронном виде через портал минюста России, заявили представители ведомства на совещании с руководителями национально-культурных общественных организаций.
Специалисты отметили, такой способ значительно упрощает процесс сдачи документов. Для удобства руководителей некоммерческих организаций форма отчета индивидуально подстраивается под каждое учреждение и устраняет лишние поля для заполнения.

"Предусмотрена возможность автоматической проверки заполнения обязательных полей формы. При заполнении отчета появляются всплывающие рекомендации по внесению данных. Чем подробнее вы заполните, тем подробнее и правильнее будет отчет", – объяснили представители минюста.

Кроме того, на портале есть возможность публикации информации о реализуемых мероприятиях, благотворительных программах и собираемых пожертвованиях. Так, представители организаций могут осветить свою деятельность заинтересованным людям.
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