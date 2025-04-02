https://crimea.ria.ru/20250402/v-krymu-sovershen-terakt-na-zheleznoy-doroge--ispolniteli-zaderzhany-1145401096.html

В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны

В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны

В Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе, на задержанных возбуждено дело о теракте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T19:09

2025-04-02T19:09

2025-04-02T19:10

железная дорога

новости крыма

симферопольский район

антитеррор

теракт

суд

поджог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе, на задержанных возбуждено дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного райсуда крымской столицы.По данным суда, злоумышленников задержали 31 марта 2025 года. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта по предварительному сговору.Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железная дорога, новости крыма, симферопольский район, антитеррор, теракт, суд, поджог