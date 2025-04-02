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В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
В Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе, на задержанных возбуждено дело о теракте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T19:09
2025-04-02T19:09
2025-04-02T19:10
железная дорога
новости крыма
симферопольский район
антитеррор
теракт
суд
поджог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму злоумышленники подожгли релейные шкафы на железной дороге в Симферопольском районе, на задержанных возбуждено дело о теракте. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного райсуда крымской столицы.По данным суда, злоумышленников задержали 31 марта 2025 года. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта по предварительному сговору.Суд заключил обвиняемых под стражу на два месяца. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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железная дорога, новости крыма, симферопольский район, антитеррор, теракт, суд, поджог
В Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
В Крыму задержаны поджигатели релейных шкафов на железной дороге – заведено дело о теракте
19:09 02.04.2025 (обновлено: 19:10 02.04.2025)