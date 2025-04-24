https://crimea.ria.ru/20250424/mir-stoit-na-poroge-shestogo-massovogo-vymiraniya--ekspert-iz-ssha-v-krymu-1145934117.html
Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в Крыму
Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в Крыму - РИА Новости Крым, 24.04.2025
Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в Крыму
Современная цивилизация стремительно приближается к шестому массовому вымиранию видов, и виной тому - не природные катаклизмы, как в прошлые эпохи, а... РИА Новости Крым, 24.04.2025
2025-04-24T20:31
2025-04-24T20:31
2025-04-24T18:44
крым
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Современная цивилизация стремительно приближается к шестому массовому вымиранию видов, и виной тому - не природные катаклизмы, как в прошлые эпохи, а деятельность самого человека. Об этом на международном экологическом форуме "Zа наше будущее", который проходит в Крыму, заявил независимый режиссер документалист из США Реджинальд Тремблей.По его словам, человечество живет в эпоху масштабного биологического кризиса, вызванного "капитализмом, потребительством, войнами и милитаризацией планеты". Ученые фиксируют, что ежедневно с Земли исчезают от 150 до 200 видов растений, животных и насекомых, что составляет от 50 до 73 тысяч исчезновений в год. Для сравнения, естественный фоновый уровень вымирания составляет от одного до пяти видов в год.В отличие от предыдущих пяти массовых вымираний, вызванных глобальными природными катастрофами, таких как удары астероидов или вулканические извержения, нынешняя угроза имеет рукотворный характер, отметил он. Речь идет о разрушительной экономической модели, построенной на долговой системе, агрессивной экспансии и эксплуатации, объяснил Тремблей."Эта система просто неустойчива и должна быть изменена, если человечество хочет выжить", - заявил эксперт.По его мнению, экологический кризис – это не только проблема биологии, но и следствие социального устройства, при котором богатство и власть сосредоточены в руках немногих, а ресурсы планеты эксплуатируются без учета последствий."Это событие представляет собой серьезную угрозу биоразнообразию планеты", - заключил спикер.Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнениеАзовское море становится солонееКлимат Крыма лихорадит – эксперт
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крым, экология, общество, мнения, международный экологический форум "zа наше будущее", в мире, новости, климат
Мир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в Крыму
Мир стоит на пороге нового вымирания из-за деятельности людей – эксперт из США в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Современная цивилизация стремительно приближается к шестому массовому вымиранию видов, и виной тому - не природные катаклизмы, как в прошлые эпохи, а деятельность самого человека. Об этом на международном экологическом форуме "Zа наше будущее", который проходит в Крыму, заявил независимый режиссер документалист из США Реджинальд Тремблей.
По его словам, человечество живет в эпоху масштабного биологического кризиса, вызванного "капитализмом, потребительством, войнами и милитаризацией планеты". Ученые фиксируют, что ежедневно с Земли исчезают от 150 до 200 видов растений, животных и насекомых, что составляет от 50 до 73 тысяч исчезновений в год. Для сравнения, естественный фоновый уровень вымирания составляет от одного до пяти видов в год.
"Текущий уровень от 100 до 1000 раз выше, что обусловлено деятельностью человека. Это ставит нас на грань шестого массового вымирания", - подчеркнул докладчик.
В отличие от предыдущих пяти массовых вымираний, вызванных глобальными природными катастрофами, таких как удары астероидов или вулканические извержения, нынешняя угроза имеет рукотворный характер, отметил он. Речь идет о разрушительной экономической модели, построенной на долговой системе, агрессивной экспансии и эксплуатации, объяснил Тремблей.
"Эта система просто неустойчива и должна быть изменена, если человечество хочет выжить", - заявил эксперт.
По его мнению, экологический кризис – это не только проблема биологии, но и следствие социального устройства, при котором богатство и власть сосредоточены в руках немногих, а ресурсы планеты эксплуатируются без учета последствий.
"Это событие представляет собой серьезную угрозу биоразнообразию планеты", - заключил спикер.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" — это ежегодное мероприятие, объединяющее экспертов в сфере экологии, представителей научного сообщества, общественных и политических деятелей, профсоюзов и журналистов из разных стран. Форум проходит в Крыму и служит платформой для обсуждения актуальных экологических и климатических проблем, включая последствия военных конфликтов для окружающей среды, вопросы устойчивого развития и международной экологической безопасности.
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