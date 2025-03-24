https://crimea.ria.ru/20250324/kak-krymu-reshit-problemu-pereizbytka-musora-na-poligonakh--mnenie-1145080665.html

Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнение

Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнение - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Как Крыму решить проблему переизбытка мусора на полигонах – мнение

В Крыму назревает проблема в связи переизбытком на мусорных полигонах отходов, переработка которых на месте составляет лишь 1% от общего объема. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T07:16

2025-03-24T07:16

2025-03-24T06:54

радио "спутник в крыму"

игорь вахрушев

мнения

мусор

переработка мусора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Крыму назревает проблема в связи переизбытком на мусорных полигонах отходов, переработка которых на месте составляет лишь 1% от общего объема. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ Игорь Вахрушев, отметив, что решать проблему необходимо комплексно, с привлечением бизнеса и запуском госпрограмм для его поддержки.Причины мусорного кризиса в КрымуПо словам Вахрушева, Крым генерирует большое количество отходов: по статистике, это примерно 3,7 млн тонн в год. Полигоны переполняются, при этом сами они загрязняют окружающую среду и не случайно имеют зону отчуждения, заметил он."Мусорная" проблема характерна для Крыма по нескольким причинам, отметил Вахрушев. Одна из них связана с географическим положением: регион "замкнутый", логистика ограничена. Вторая – с уникальной природной средой и взаимосвязанными ландшафтами, из-за чего строить нужные предприятия там, где удобно, не получится."Все равно есть выбросы. Для минимизации загрязнений окружающей среды применяются различные фильтры, но эти производства все равно нужно выносить за пределы курортных районов. А это опять логистика и привязка к новым территориям, которые будут выведены из использования сельскохозяйственного и туристического", – объяснил эксперт.При этом Крым – туристический регион, и его население в курортный сезон увеличивается в разы: с двух до как минимум 6 миллионов человек, и это еще одна причина активного загрязнения полуострова, добавил специалист."Потому что турист возит с собой не только себя и впечатления, но и мусор, который генерирует, пользуясь различными товарами и услугами. И это достаточно большой прирост твердых бытовых отходов", – заметил Вахрушев.Еще одна причина связана с активными стройками в республике, сказал он."Мы регион динамически развивающийся, и здесь большое количество появляется строительного мусора. Он не такой вредный, но проблематичный", – отметил ученый.И, наконец, усугубляет проблему в последние годы возрастание количества твердых бытовых отходов в связи с активизацией в Крыму онлайн-торговли, объемы которой будут только нарастать, добавил специалист."Маркетплейсы используют упаковку, которая не сортируется, как в обычной розничной продаже, а остается потребителю, и он выбрасывает ее в общий сбор мусора", – уточнил Вахрушев.Способы решения проблемыВсе перечисленное указывает на то, что решить проблему переработки отходов в Крыму можно лишь комплексно и с привлечением как государственных ресурсов, так и бизнеса, делает вывод эксперт.Так, полуострову, безусловно, не обойтись без мусороперерабатывающих заводов, чтобы сократить экологический ущерб от захоронений мусора на полигонах, считает Вахрушев.И, хотя стопроцентная переработка отходов не ведется ни в одной стране мира – максимум, чего удается добиться, это 70-75%, – Крыму следует стремиться к этим показателям, считает специалист.Но чтобы переработка производилась быстро и эффективно, требуется предварительная сортировка мусора, подчеркнул эксперт. А для этого нужно строить в Крыму сортировочные заводы. Они не так вредны, к тому же, по словам Вахрушева, могут стать звеном в более сложной цепочке утилизации за пределами Крыма."Можно применить московский опыт: компании в Москве, которые занимаются сортировкой мусора, продают отсортированные отходы предприятиям, занимающимися его переработкой. Здесь уже экономический вопрос и логистика. Но у нас хорошие транспортные артерии появились, по историческим территориям открылись трассы", – прокомментировал ученый.Самый лучший способ сортировки мусора – обратиться к жителям, считает Вахрушев. Тем более, что в Крыму уже проводились эксперименты по раздельному сбору отходов, и есть такие, которые работают.Вопрос сортировки отходов, по его мнению, должен быть решен в Крыму в ближайшее время. "Потому что если мы не найдем пути сортировки и обучения населения, то возникнет перегрузка и не будет возможности предотвратить рост проблемы", – считает он.Накопления строительного мусора в Крыму в виде гор отходов, по мнению Вахрушева, можно избежать и другим путем – с использованием примеров Японии и Сингапура, где из таких отходов создаются искусственные острова.А для мусора, который хаотично и в больших количествах генерируется в Крыму в высокий туристический сезон, можно использовать буфер-складирование с последующей переработкой, считает ученый.Требуется государственно-частное партнерствоПо словам Вахрушева, запуск предприятий в этой сфере – дело затратное и требует от властей региона дополнительных государственных программ, варианты которых сейчас в Крыму отрабатываются.Такая программа должна включать в себя возможности дать преференции всем предприятиям цикла, в том числе сборщикам, переработчикам и участникам логистики, считает Вахрушев.Ранее сообщалось, что объемы мусора в Крыму растут ежегодно примерно на 15%. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в декабре 2024 года анонсировал запуск в республике двух экотехнопарков, где будет перерабатываться часть мусора с полигонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздухаВ Крыму назвали главную "мусорную" проблемуОбман на мусорном полигоне - в Крыму выявили мошенничество на 47 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, мнения, мусор, переработка мусора