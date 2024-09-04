https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-uvelichivaetsya-obem-bytovogo-musora--kak-reshayut-problemu-1140018606.html

В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблему

В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблему - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму увеличивается объем бытового мусора – как решают проблему

Объемы мусора в Крыму ежегодно растут в среднем на 15%. Об этом заявила в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии,... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T19:15

2024-09-04T19:15

2024-09-04T19:15

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мнения

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Объемы мусора в Крыму ежегодно растут в среднем на 15%. Об этом заявила в пресс-центре РИА Новости Крым заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ В.И. Вернадского Татьяна Бобра. По ее словам, количество мусора в курортном регионе удваивается каждые шесть-семь лет.На этом фоне в Симферополе со многих мусорных площадок исчезли уже ставшие привычными желтые контейнеры для вторичного сырья. Жители забили тревогу.Желтые контейнеры – не панацея?В 2019 году, когда в России начала осуществляться так называемая "мусорная" реформа, на мусорных площадках стали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. В городах Крыма стали внедрять упрощенную дуальную систему сбора отходов, которая предполагает их разделение на вторичное сырье и мусор, не подлежащий переработке. Об этом в ответе на запрос РИА Новости Крым сообщило министерство ЖКХ Крыма.Так, на мусорных площадках появились желтые контейнеры, куда крымчане постепенно привыкли складывать ПЭТ-бутылки, стекло, металл, макулатуру.Но оказалось, что просто поставить такие контейнеры недостаточно. Как ни крути, а мусор надо еще и перерабатывать. А делать это до недавнего времени было просто негде.Однако, столица Крыма за год в среднем производит около 200 000 тонн мусора. "Крымэкоресурсы" не перерабатывают даже 10% этого объема, подчеркнул Седов. Получается, что нет никакого смысла в желтых контейнерах, если их содержимое все равно отправляется на тот же полигон, куда и все остальное.Проблему, по мнению Андрея Седова, могут полностью решить экотехнопарки, которые сейчас строятся в Крыму. Мусор из Симферополя будут отправлять в экотехнопарк, который возводят в Белогорском районе Крыма. Это позволит перерабатывать 100% получаемого вторичного сырья и сократить "мусорные" объемы до 62%.Сортировать уже пораДо тех пор, пока в регионе нет высокотехнологичных экотехнопарков для переработки мусора, вторсырье следует хотя бы складировать отдельно, уверяет директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров. Тогда его можно будет переработать позже."Постановление Совета министров от 30 ноября 2021 года №723 регламентирует порядок накопления ТКО, в том числе раздельного накопления. Если углубиться в это постановление, там все расписано очень хорошо и понятно. Раздельное накопление должно быть организовано органом местного самоуправления и региональным оператором. Если этого не делается, то это нарушение законодательства", – сказал Петров.Желтые контейнеры необходимо вернуть, согласна эколог, кандидат географических наук, доцент Татьяна Бобра. Во-первых, потому, что внедрять экологическую культуру в массы – это очень сложно, и если люди уже привыкли разделять мусор, то это надо всячески поддерживать. Даже если до поры до времени этот отделенный мусор все равно поступает на общие полигоны.А во-вторых, пока нет крупных операторов рынка, переработкой вполне может заниматься мелкий и средний бизнес."Только я знаю несколько таких коммерческих организаций небольших, а на самом деле их, наверное, намного больше", – выразила мнение эколог.Что говорит малый бизнес"Мы принимаем вторую и четвертую категорию сырья – это стрейч-пакеты (привычные для нас "маечки" – ред.), полиэтилен, крышечки от бутылок, некоторые виды ящиков от фруктов, – рассказывает коммерческий директор экозавода Кирилл Тарасенко. – Мы могли бы перерабатывать и другие группы, делать, например, урны или что-то еще, но нужны гарантии сбыта".При этом пластик, который собирают в желтых контейнерах, далеко не всегда подходит для переработки, объясняет Кирилл. Класс пластикового изделия обычно указан на дне, и не каждая бутылка или крышка будет пригодна как вторсырье. Кроме того, чтобы его можно было использовать, пластик должен быть чистый и сухой, а контейнеры редко ставят под навесом. Значит, для переработки его нужно еще подготовить.Для развития производств по переработке мусора нужна государственная поддержка. Например, было бы хорошо, если бы государственные структуры при госзакупках отдавали предпочтение изделиям из вторсырья, говорит Кирилл Тарасенко.Что такое экотехнопаркиВ Крыму вывоз сухих ТКО с мусорных площадок осуществляется отдельно от смешанных отходов, следует из ответа министерства ЖКХ на запрос РИА Новости Крым.Всего в Республике Крым на данный момент введены в эксплуатацию объекты обработки ТКО мощностью 177 тысяч тонн в год. Среди них:- мобильный сортировочный комплекс ООО "Альтфатер Крым" мощностью 10 тысяч тонн в год, расположенный в поселке Гаспра;- ООО "Тургеневский карьер" в Белогорском районе мощностью 150 тысяч тонн в год;- участок обработки вторичного сырья АО "Крымэкоресурсы" мощностью 17 тысяч тонн в год, расположенный в Симферополе.Ведется строительство трех экотехнопарков: в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год, в Ленинском – 160 тысяч тонн, в Сакском районе – 200 тысяч тонн в год. На этих предприятиях будут принимать твердые отходы, сортировать, измельчать крупногабаритные материалы, накапливать их, компостировать органические фракции и даже производить из них некоторые виды топлива для промышленности.Крыму экотехнопарки нужны как воздух, говорит эколог Татьяна Бобра."Современный экотехнопарк – это замкнутый цикл, закрытое производство. Очень технологичный, закрытый объект. Это большой плюс для улучшения экологической ситуации в Крыму", – подытожила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиардЭкотехнопарк на западе Крыма готов на 80% Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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