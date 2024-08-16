https://crimea.ria.ru/20240816/v-belogorskom-rayone-kryma-postroyat-musornyy-poligon-za-milliard-1139659814.html

В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард

В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард

В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T19:35

2024-08-16T19:35

2024-08-16T19:35

нацпроекты в крыму

сергей аксенов

национальный проект "экология"

экология

новости крыма

белогорский район

вывоз тко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".Ранее местные власти сообщили, что готовность крупного экотехнопарка в Сакском районе составляет более 80%. До конца года он будет запущен и начнет принимать отходы в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорятЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в КрымуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации

белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, национальный проект "экология", экология, новости крыма, белогорский район, вывоз тко