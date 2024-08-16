https://crimea.ria.ru/20240816/v-belogorskom-rayone-kryma-postroyat-musornyy-poligon-za-milliard-1139659814.html
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T19:35
2024-08-16T19:35
2024-08-16T19:35
нацпроекты в крыму
сергей аксенов
национальный проект "экология"
экология
новости крыма
белогорский район
вывоз тко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".Ранее местные власти сообщили, что готовность крупного экотехнопарка в Сакском районе составляет более 80%. До конца года он будет запущен и начнет принимать отходы в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорятЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в КрымуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, национальный проект "экология", экология, новости крыма, белогорский район, вывоз тко
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
В Крыму на строительство современного мусорного полигона потратят больше миллиарда рублей