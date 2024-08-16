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В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард
В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T19:35
2024-08-16T19:35
нацпроекты в крыму
сергей аксенов
национальный проект "экология"
экология
новости крыма
белогорский район
вывоз тко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".Ранее местные власти сообщили, что готовность крупного экотехнопарка в Сакском районе составляет более 80%. До конца года он будет запущен и начнет принимать отходы в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма ускорятЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в КрымуЕще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивации
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сергей аксенов, национальный проект "экология", экология, новости крыма, белогорский район, вывоз тко
В Белогорском районе Крыма построят мусорный полигон за миллиард

В Крыму на строительство современного мусорного полигона потратят больше миллиарда рублей

19:35 16.08.2024
 
© Фото: пресс-служба администрации СимферополяПолигон ТБО в микрорайоне Каменка в Симферополе
Полигон ТБО в микрорайоне Каменка в Симферополе
© Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма построят современный объект размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) стоимостью более миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Российский экологический оператор вложит 1,271 млрд рублей в современный объект размещения твердых коммунальных отходов в Белогорском районе", – написал он.

Утилизация и переработка ТКО очень важны для Крыма как курортного региона, подчеркнул глава республики. Новый объект будет способствовать достижению показателей, установленных национальным проектом "Экология".

"Объект мощностью 600 тысяч тонн в год станет важным звеном в системе обращения с отходами в регионе, позволит решить давнюю проблему утилизации ТКО", – говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщили, что готовность крупного экотехнопарка в Сакском районе составляет более 80%. До конца года он будет запущен и начнет принимать отходы в 2025 году.
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Нацпроекты в КрымуСергей АксеновНациональный проект "Экология"ЭкологияНовости КрымаБелогорский районВывоз ТКО
 
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