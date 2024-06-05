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Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
В Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T08:31
2024-06-05T09:09
крым
экология
природа
сергей аксенов
мусор
переработка мусора
строительство кос в крыму
новости крыма
леса крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов."Природа Крыма – наше богатство, национальное достояние России. Сохранение этого богатства – общее дело. Постоянная забота и работа", - написал он в Telegram. поздравляя крымчан с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.Аксенов отметил, что Крым пользуется нацпроектами, которые на федеральном и региональном уровнях системно решают вопросы экологической безопасности. К примеру, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма ведется строительство трех экотехнопарков, которые позволят к 2025 году обеспечить 100% обработки ТКО и в два раза снизят объем отходов, направляемых на полигоны для размещения. А в прошлом году в регионе в рамках нацпроекта "Экология" высадили порядка 300 гектаров лесов.Строительство трех экотехнопарков в Крыму ведется по программе "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология". В 2022 году была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей.Суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны должны быть достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.В начале мая 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе. В апреле заместитель министра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов отметил, что в Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. Проектируются также современные КОС в Евпатории. В 2023 году введены в эксплуатацию объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе построят экотехнопаркПутин поручил вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу к 2036 годуВласти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
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крым, экология, природа, сергей аксенов, мусор, переработка мусора, строительство кос в крыму, новости крыма, леса крыма
Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

В Крыму строят три экотехнопарка и 24 КОСа на побережье – Аксенов

08:31 05.06.2024 (обновлено: 09:09 05.06.2024)
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"В Судаке отремонтировали очистные сооружения
В Судаке отремонтировали очистные сооружения
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова, подчеркнул глава республики Сергей Аксенов.
"Природа Крыма – наше богатство, национальное достояние России. Сохранение этого богатства – общее дело. Постоянная забота и работа", - написал он в Telegram. поздравляя крымчан с Днем эколога и Всемирным днем окружающей среды.
Аксенов отметил, что Крым пользуется нацпроектами, которые на федеральном и региональном уровнях системно решают вопросы экологической безопасности.
К примеру, в Сакском, Белогорском и Ленинском районах Крыма ведется строительство трех экотехнопарков, которые позволят к 2025 году обеспечить 100% обработки ТКО и в два раза снизят объем отходов, направляемых на полигоны для размещения. А в прошлом году в регионе в рамках нацпроекта "Экология" высадили порядка 300 гектаров лесов.
"Еще один важный приоритет – экологическая безопасность прибрежной зоны Черного и Азовского морей. Для решения этой задачи в республике ведется строительство 24 канализационно-очистных сооружений (КОС). Часть из них уже введена в эксплуатацию, все работы планируется завершить к 2030 году", - отметил Аксенов.
Строительство трех экотехнопарков в Крыму ведется по программе "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология". В 2022 году была выполнена проектная документация, получены необходимые заключения по экспертизам для объектов в Белогорском и Сакском районах. Для полигона в Ленинском районе вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей.
Суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны должны быть достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.
В начале мая 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов потребовал увеличить число людей и техники, задействованных в строительстве экотехнопарка в Белогорском районе.
В апреле заместитель министра ЖКХ Республики Крым Роман Восколупов отметил, что в Коктебеле и Судаке строятся суперсовременные очистные сооружения, которые не будут сбрасывать стоки в Черное море, как это было раньше. Такие же очистные станции строятся в селе Миндальное под Судаком. Проектируются также современные КОС в Евпатории. В 2023 году введены в эксплуатацию объекты в Черноморском, Ленино, Морском, Орджоникидзе.
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