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Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках - РИА Новости Крым, 21.05.2024
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Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках
Экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T17:05
2024-05-21T17:25
юрий гоцанюк
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строительство экотехнопарков в крыму
национальный проект "экология"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк."В этом году строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены, и объект сдан в эксплуатацию. Чтобы снизить риски и завершить все мероприятия в срок, необходимо повысить темпы работ, привлечь дополнительное количество рабочих и техники", – написал Гоцанюк в своем TГ-канале по итогам выезда на объект.В настоящее время ведется укладка сетей, монтаж оборудования, скоро начнутся работы по благоустройству территории. Комплекс будет принимать твердые коммунальные отходы, обеспечивать выборку и измельчение крупногабаритных материалов из общего потока мусора, сортировать и накапливать мусор, компостировать органическую фракцию.Строительство экотехнопарка в Саках ведется по программе "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология". Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть, и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах. В Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков завершиться до конца 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:При строительстве экотехнопарков в Крыму выявлены нарушенияЛезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотараВопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение
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юрий гоцанюк, новости крыма, крым, саки, экология, строительство экотехнопарков в крыму, национальный проект "экология"
Власти Крыма требуют ускорить темп строительства экотехнопарка в Саках

Экотехнопарк в Саках должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году – Гоцанюк

17:05 21.05.2024 (обновлено: 17:25 21.05.2024)
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭкотехнопарк в Саках
Экотехнопарк в Саках
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Экотехнопарк в Саках ежегодной мощностью 200 тысяч тонн должен быть сдан в эксплуатацию в текущем году, для этого подрядчику поручено ускорить темпы строительства. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"В этом году строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены, и объект сдан в эксплуатацию. Чтобы снизить риски и завершить все мероприятия в срок, необходимо повысить темпы работ, привлечь дополнительное количество рабочих и техники", – написал Гоцанюк в своем TГ-канале по итогам выезда на объект.
В настоящее время ведется укладка сетей, монтаж оборудования, скоро начнутся работы по благоустройству территории. Комплекс будет принимать твердые коммунальные отходы, обеспечивать выборку и измельчение крупногабаритных материалов из общего потока мусора, сортировать и накапливать мусор, компостировать органическую фракцию.

"Ввод в эксплуатацию экотехнопарков позволит Республике Крым к 2025 году обеспечить обработку всех образованных отходов на территории Крыма, а также снизить объем отходов, направляемых на размещение, в два раза", – констатировал глава Совмина.

Строительство экотехнопарка в Саках ведется по программе "Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология". Ранее сообщалось, что суперсовременные мусороперерабатывающие полигоны будут достроены в Крыму к середине 2024 года. При этом летом 2023 года подрядчик выбивался из графика.
О строительстве трех экотехнопарков стало известно в 2022 году. До конца года была выполнена проектная часть, и готовы экспертизы по этим объектам в Белогорском и Сакском районах. В Ленинском районе в декабре вносились изменения в проект согласно пожеланиям местных жителей. Реализация всех трех проектов экотехнопарков завершиться до конца 2024 года.
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Нацпроекты в КрымуЮрий ГоцанюкНовости КрымаКрымСакиЭкологияСтроительство экотехнопарков в КрымуНациональный проект "Экология"
 
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