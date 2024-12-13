https://crimea.ria.ru/20241213/moroz-i-gololed-v-krymu-situatsiya-na-dorogakh-1142590805.html
Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогах
Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогах
Сотрудники предприятия "Крымавтодор" за сутки обработали почти 1,4 тысячи километров дорог. Об этом, а также о текущей ситуации по основным участкам сообщила... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:41
2024-12-13T07:41
2024-12-13T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники предприятия "Крымавтодор" за сутки обработали почти 1,4 тысячи километров дорог. Об этом, а также о текущей ситуации по основным участкам сообщила пресс-служба предприятия.В частности, к этому часу температура на Ангарском перевале составляет - 5 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Шапка партизан - 3 градус мороза, местами мелкий снег, проводится обработка. В районе Добровскго сельского поселения 2 градуса мороза, в Симферополе -1, без осадков, покрытие мокрое. На ГРЭСе также -1, без осадков, покрытие мокрое. В Бахчисарае -1, без осадков, покрытие местами влажное, обработано. В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие сухое. В Грушевке столбики термометров показывают -2 градуса, без осадков, покрытие влажное, в Саках - на градус теплее, без осадков, обработаны опасные участки и развязки, в Нижнегорском тоже -1 мороза, без осадков, покрытие обработано, в Красноперекопске -2 градуса, без осадков, покрытие сухое.В пресс-службе компании призывают водителей соблюдайть дистанцию и избегать резких маневров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мокрый снег с гололедицей и до -10 градусов: погода в Крыму в пятницуШтормовой ветер обрушится на КрымМорозы до -12 идут в Крым - когда ждать удара непогоды
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Мороз и гололед в Крыму: ситуация на дорогах
Ситуация на дорогах Крыма - специалисты "Крымавтодора" борются с гололедом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Сотрудники предприятия "Крымавтодор" за сутки обработали почти 1,4 тысячи километров дорог. Об этом, а также о текущей ситуации по основным участкам сообщила пресс-служба предприятия.
"Дорожники "Крымавтодора" продолжают круглосуточное дежурство. За прошедшие сутки на дежурстве находилось 39 единиц техники, обработали 1390 км дорог", - сказано в сообщении.
В частности, к этому часу температура на Ангарском перевале составляет - 5 градусов, без осадков, покрытие влажное, обработанное. Шапка партизан - 3 градус мороза, местами мелкий снег, проводится обработка. В районе Добровскго сельского поселения 2 градуса мороза, в Симферополе -1, без осадков, покрытие мокрое. На ГРЭСе также -1, без осадков, покрытие мокрое. В Бахчисарае -1, без осадков, покрытие местами влажное, обработано. В Судаке 0 градусов, без осадков, покрытие сухое. В Грушевке столбики термометров показывают -2 градуса, без осадков, покрытие влажное, в Саках - на градус теплее, без осадков, обработаны опасные участки и развязки, в Нижнегорском тоже -1 мороза, без осадков, покрытие обработано, в Красноперекопске -2 градуса, без осадков, покрытие сухое.
В пресс-службе компании призывают водителей соблюдайть дистанцию и избегать резких маневров.
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