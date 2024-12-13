https://crimea.ria.ru/20241213/9-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1142590388.html

9 беспилотников атаковали Ростовскую область

9 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024

9 беспилотников атаковали Ростовскую область

Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T07:13

2024-12-13T07:13

2024-12-13T07:13

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости