https://crimea.ria.ru/20241213/9-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1142590388.html
9 беспилотников атаковали Ростовскую область
9 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
9 беспилотников атаковали Ростовскую область
Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:13
2024-12-13T07:13
2024-12-13T07:13
ростовская область
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
9 беспилотников атаковали Ростовскую область
9 беспилотников сьиты ПВО над Ростовской областью - губернатор