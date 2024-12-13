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9 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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9 беспилотников атаковали Ростовскую область
9 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 13.12.2024
9 беспилотников атаковали Ростовскую область
Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:13
2024-12-13T07:13
ростовская область
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
9 беспилотников атаковали Ростовскую область

9 беспилотников сьиты ПВО над Ростовской областью - губернатор

07:13 13.12.2024
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО ночью уничтожили девять украинских БПЛА в Ростовской области - в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Всего этой ночью средствами ПВО над территорией Ростовской области уничтожено девять БПЛА противника: в Новошахтинске, Зерноградском, Мясниковском, Неклиновском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь также сообщил, что, по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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