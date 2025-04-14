https://crimea.ria.ru/20250414/budut-li-krym-i-khersonskaya-oblast-konkurirovat-za-turistov--mnenie-1145666341.html

Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение

Херсонская область не будет конкурентом Крыму за туристов, два региона будут скорее друзьями и партнерами в этой сфере. Такое мнение корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T19:28

2025-04-14T19:28

2025-04-14T19:28

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ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область не будет конкурентом Крыму за туристов, два региона будут скорее друзьями и партнерами в этой сфере. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов.Кроме того, по его словам, развитие продовольственного кластера в Херсонской области так же пойдет на пользу и Крыму, поскольку с возрастающим туристическим спросом на полуостров туда нужно будет поставлять больше высококачественных продуктов питания с наименьшими затратами на логистику."Не думаю, что мы будем пересекаться с Крымом как конкуренты. Скорее всего, мы будем друзьями и партнерами", – уверен министр.Он добавил, что Крым в первую очередь своим опытом помогает развитию туризма в Херсонской области. Запускалов также указал, что первым и пока единственным туристическим оператором на территории Херсонщины является компания из Крыма, что власти региона очень ценят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Сколько поездов летом поедут в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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