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Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
Херсонская область не будет конкурентом Крыму за туристов, два региона будут скорее друзьями и партнерами в этой сфере. Такое мнение корреспонденту РИА Новости... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T19:28
2025-04-14T19:28
2025-04-14T19:28
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ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область не будет конкурентом Крыму за туристов, два региона будут скорее друзьями и партнерами в этой сфере. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов.Кроме того, по его словам, развитие продовольственного кластера в Херсонской области так же пойдет на пользу и Крыму, поскольку с возрастающим туристическим спросом на полуостров туда нужно будет поставлять больше высококачественных продуктов питания с наименьшими затратами на логистику."Не думаю, что мы будем пересекаться с Крымом как конкуренты. Скорее всего, мы будем друзьями и партнерами", – уверен министр.Он добавил, что Крым в первую очередь своим опытом помогает развитию туризма в Херсонской области. Запускалов также указал, что первым и пока единственным туристическим оператором на территории Херсонщины является компания из Крыма, что власти региона очень ценят.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режимеКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%Сколько поездов летом поедут в Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, крым, туризм, туризм в крыму, херсонская область, внутренний туризм, курортный сезон
Будут ли Крым и Херсонская область конкурировать за туристов – мнение
Херсонщина не будет конкурентом Крыму за туристов – министр курортов области
ГЕНИЧЕСК, 14 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Херсонская область не будет конкурентом Крыму за туристов, два региона будут скорее друзьями и партнерами в этой сфере. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым
высказал министр курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов.
"Мы пока не видим того, что мы будем сильно конкурировать с Крымом. Мы сейчас говорим именно об интеграции двух регионов в одно туристическое пространство. Крымские коллеги готовы с нами обмениваться туристами. Крым готов отправлять туристов к нам в Асканию-Нова и на некоторые месторождения (лечебных грязей и минеральных вод – ред.). Мы тоже будем готовы отправлять туда туристов, например, в формате поездок выходного дня", – сказал руководитель ведомства.
Кроме того, по его словам, развитие продовольственного кластера в Херсонской области так же пойдет на пользу и Крыму, поскольку с возрастающим туристическим спросом на полуостров туда нужно будет поставлять больше высококачественных продуктов питания с наименьшими затратами на логистику.
"Не думаю, что мы будем пересекаться с Крымом как конкуренты. Скорее всего, мы будем друзьями и партнерами", – уверен министр.
Он добавил, что Крым в первую очередь своим опытом помогает развитию туризма в Херсонской области. Запускалов также указал, что первым и пока единственным туристическим оператором на территории Херсонщины является компания из Крыма, что власти региона очень ценят.
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