Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
Трамп анонсировал скорые "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
20:02 14.04.2025 (обновлено: 20:07 14.04.2025)
© AFP 2017/ Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.
"Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", – цитирует Трампа РИА Новости.
Президент США добавил, что хочет остановить гибель людей и попытки это сделать – все, что он может сделать в сложившейся ситуации. "Я думаю, что мы преуспели в этом", – сказал американский лидер.
Также Трамп резко прокомментировал стремление Украины выпросить вооружение у партнеров.
"Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть ее. Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты", – сказал президент США.
К началу военных действий на Украине привела "ужасная работа" экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского, написал ранее в понедельник в соцсети Truth Social Дональд Трамп.
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