https://crimea.ria.ru/20250414/tramp-poobeschal-khoroshie-predlozheniya-po-ukraine-i-pristydil-zelenskogo-1145670268.html

Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского

Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского

Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T20:02

2025-04-14T20:02

2025-04-14T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.Президент США добавил, что хочет остановить гибель людей и попытки это сделать – все, что он может сделать в сложившейся ситуации. "Я думаю, что мы преуспели в этом", – сказал американский лидер.Также Трамп резко прокомментировал стремление Украины выпросить вооружение у партнеров.К началу военных действий на Украине привела "ужасная работа" экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского, написал ранее в понедельник в соцсети Truth Social Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление по конфликту на УкраинеЛавров назвал единственное решение украинского урегулированияТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, политика, в мире, россия, переговоры, украина