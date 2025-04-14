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Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского
Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T20:02
2025-04-14T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.Президент США добавил, что хочет остановить гибель людей и попытки это сделать – все, что он может сделать в сложившейся ситуации. "Я думаю, что мы преуспели в этом", – сказал американский лидер.Также Трамп резко прокомментировал стремление Украины выпросить вооружение у партнеров.К началу военных действий на Украине привела "ужасная работа" экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского, написал ранее в понедельник в соцсети Truth Social Дональд Трамп.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление по конфликту на УкраинеЛавров назвал единственное решение украинского урегулированияТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт
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дональд трамп, новости, политика, в мире, россия, переговоры, украина
Трамп пообещал "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского

Трамп анонсировал скорые "хорошие предложения" по Украине и пристыдил Зеленского

20:02 14.04.2025 (обновлено: 20:07 14.04.2025)
 
© AFP 2017/ Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017/ Nicholas Kamm
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине, которые произойдут в скором времени, а также пристыдил главу киевского режима Владимира Зеленского за начало конфликта без шансов на победу. Об этом американский лидер заявил журналистам во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме.

"Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США добавил, что хочет остановить гибель людей и попытки это сделать – все, что он может сделать в сложившейся ситуации. "Я думаю, что мы преуспели в этом", – сказал американский лидер.
Также Трамп резко прокомментировал стремление Украины выпросить вооружение у партнеров.
"Когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть ее. Вы не начинаете войну с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты", – сказал президент США.
К началу военных действий на Украине привела "ужасная работа" экс-президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского, написал ранее в понедельник в соцсети Truth Social Дональд Трамп.
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