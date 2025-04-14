https://crimea.ria.ru/20250414/turisticheskiy-sezon-v-krymu-i-v-sevastopole-otkroyut-v-obychnom-rezhime-1145664944.html

Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявил зампред правительства России Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T17:35

2025-04-14T17:35

2025-04-14T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявил зампред правительства России Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, мониторинг экологической ситуации на побережьях после ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе продолжают. В пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.В скором времени Роспотребнадзор оценит качество морской воды и песка. От этого будет зависеть окончательное решение о пляжном сезоне 2025 года.На данный момент на месте крушения еще остались части танкеров с мазутом внутри. Их накроют инженерными сооружениями, которые изолируют нефтепродукты и предотвратят их разлив.Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей.Кроме того, правительство выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края на ликвидацию последствий ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море снова выбросило мазут на берег АнапыИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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