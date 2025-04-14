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Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме
Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявил зампред правительства России Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T17:35
2025-04-14T17:53
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
правительство россии
владимир путин (политик)
россия
крым курортный
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявил зампред правительства России Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По его словам, мониторинг экологической ситуации на побережьях после ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе продолжают. В пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.В скором времени Роспотребнадзор оценит качество морской воды и песка. От этого будет зависеть окончательное решение о пляжном сезоне 2025 года.На данный момент на месте крушения еще остались части танкеров с мазутом внутри. Их накроют инженерными сооружениями, которые изолируют нефтепродукты и предотвратят их разлив.Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей.Кроме того, правительство выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края на ликвидацию последствий ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Море снова выбросило мазут на берег АнапыИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиКрым творит чудеса: рост бронирований на майские превысил 80%
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Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме

Туристический сезон в Крыму и в Севастополе откроют в обычном режиме – правительство

17:35 14.04.2025 (обновлено: 17:53 14.04.2025)
 
© Минтуризма РКМоре в Крыму
Море в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Туристический сезон в Крыму и Севастополе откроют в обычном режиме, заявил зампред правительства России Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется открытие туристического сезона в обычном режиме", – перечислил Савельев.
По его словам, мониторинг экологической ситуации на побережьях после ЧП с танкерами "Волгонефть" в Керченском проливе продолжают. В пробах воздуха отклонений от нормативов не выявлено. Такая же благоприятная ситуация и с анализом рыб и других водных биоресурсов.
В скором времени Роспотребнадзор оценит качество морской воды и песка. От этого будет зависеть окончательное решение о пляжном сезоне 2025 года.
На данный момент на месте крушения еще остались части танкеров с мазутом внутри. Их накроют инженерными сооружениями, которые изолируют нефтепродукты и предотвратят их разлив.
"В дальнейшем планируется откачать мазут через технологические люки в коффердамах, а сами коффердамы утилизировать вместе с затонувшими частями танкеров", – уточнил зампред правительства.
Росприроднадзор рассчитал ущерб экологии от крушения танкеров и предъявил требования к компаниям-владельцам, общая сумма составила почти 85 миллиардов рублей.
Кроме того, правительство выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на возмещение расходов Краснодарского края на ликвидацию последствий ЧС.
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