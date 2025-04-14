https://crimea.ria.ru/20250414/more-snova-vybrosilo-mazut-na-bereg-anapy-1145659327.html

Море снова выбросило мазут на берег Анапы

Море снова выбросило мазут на берег Анапы - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Море снова выбросило мазут на берег Анапы

Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T15:25

2025-04-14T15:25

2025-04-14T15:25

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив мазута

разлив нефтепродуктов

краснодарский край

кубань

анапа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани."В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом", - уточнили в оперштабе.По информации команд муниципалитетов, которые расчищают берег, в Гулькевичском районе убирают участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской.Кроме того, о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.В воскресенье в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на двух участках береговой полосы Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения на пляжах Анапы были обнаружены и в пятницу. В понедельник на побережье Керчи также зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов. Как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в регионе.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеВ Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором

краснодарский край

кубань

анапа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, краснодарский край, кубань, анапа, новости