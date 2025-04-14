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Море снова выбросило мазут на берег Анапы
Море снова выбросило мазут на берег Анапы - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Море снова выбросило мазут на берег Анапы
Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T15:25
2025-04-14T15:25
2025-04-14T15:25
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив мазута
разлив нефтепродуктов
краснодарский край
кубань
анапа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани."В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом", - уточнили в оперштабе.По информации команд муниципалитетов, которые расчищают берег, в Гулькевичском районе убирают участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской.Кроме того, о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.В воскресенье в оперштабе Краснодарского края сообщили, что на двух участках береговой полосы Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения на пляжах Анапы были обнаружены и в пятницу. В понедельник на побережье Керчи также зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов. Как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в регионе.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиРазлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промыслеВ Севастополе чистят пляж от мазута парогенератором
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив мазута, разлив нефтепродуктов, краснодарский край, кубань, анапа, новости
Море снова выбросило мазут на берег Анапы
Новые выбросы мазута обнаружены на нескольких участках береговой линии Анапы – оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани.
"В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом", - уточнили в оперштабе.
По информации команд муниципалитетов, которые расчищают берег, в Гулькевичском районе убирают участок берега между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В Кавказском районе — у санатория "Эллада" в селе Витязево, в Абинском районе - на Центральном пляже Анапы, а в Мостовском — на пляже возле детского лагеря "Приморский" в селе Витязево. Также следы нефтепродуктов обнаружены в Тимашевском районе — на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.
Кроме того, о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской.
В воскресенье в оперштабе Краснодарского края сообщили
, что на двух участках береговой полосы Анапы зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения на пляжах Анапы были обнаружены
и в пятницу.
В понедельник на побережье Керчи также зафиксировали новые выбросы
нефтепродуктов.
Как заявил
11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона в регионе.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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