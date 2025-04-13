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Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе

Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе - РИА Новости Крым, 13.04.2025

Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе

На двух участках береговой полосы Анапы в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.04.2025

2025-04-13T16:43

2025-04-13T16:43

2025-04-13T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На двух участках береговой полосы Анапы в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.По результатам мониторинга новые выбросы мазута выявили на береговой линии между села Витязево и станицы Благовещенской. Также незначительные фрагменты нефтепродуктов обнаружили в районе устья реки Можепсин.Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь, подчеркнули в оперштабе. После этого продолжается деликатная очистка территорий от мелких фракций нефтепродуктов.Участки с мазутом на пляжах Анапы были обнаружены также в пятницу. Как уточнили в оперштабе, несмотря на штормовую погоду, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, команды муниципалитетов осматривают вверенные им участки.Выбросы мазута были зафиксированы на побережье Анапы и в минувшее воскресенье. В оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В свою очередь, как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомНеустановленное белое вещество выбросило на побережье КубаниЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

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новости, анапа, пляжи, экология, краснодарский край, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море