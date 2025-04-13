Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе
Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Краснодарского края
16:43 13.04.2025 (обновлено: 17:40 13.04.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайНовые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Краснодарского края
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. На двух участках береговой полосы Анапы в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"13 апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы", – сказано в сообщении.
По результатам мониторинга новые выбросы мазута выявили на береговой линии между села Витязево и станицы Благовещенской. Также незначительные фрагменты нефтепродуктов обнаружили в районе устья реки Можепсин.
Новые выбросы мазута у кромки воды убирают в первую очередь, подчеркнули в оперштабе. После этого продолжается деликатная очистка территорий от мелких фракций нефтепродуктов.
Участки с мазутом на пляжах Анапы были обнаружены также в пятницу. Как уточнили в оперштабе, несмотря на штормовую погоду, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, команды муниципалитетов осматривают вверенные им участки.
Выбросы мазута были зафиксированы на побережье Анапы и в минувшее воскресенье. В оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.
В свою очередь, как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: