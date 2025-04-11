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Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле
Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле
ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:13
2025-04-11T15:35
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
черное море
росрыболовство
рыбный промысел в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России.В публикации добавили, что специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тысяч квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.Для утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Минтрансом России организована подготовительная работа для установки коффердамов: ведется разработка проектной документации по их производству и установке.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.Также в эфире радио "Спутник в Крыму" президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказал, что Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Креветок в Азовском море стало больше в 30 разВ Черном море растет вылов рыбыАзовское море становится солонее
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, росрыболовство, рыбный промысел в крыму, новости
Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле

Разлив мазута в Черном море не сказался на рыбном промысле - Росрыболовство

15:13 11.04.2025 (обновлено: 15:35 11.04.2025)
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России.

"По данным Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В публикации добавили, что специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тысяч квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.
Для утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Минтрансом России организована подготовительная работа для установки коффердамов: ведется разработка проектной документации по их производству и установке.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.
Также в эфире радио "Спутник в Крыму" президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказал, что Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей.
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