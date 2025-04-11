https://crimea.ria.ru/20250411/razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-ne-skazalsya-na-rybnom-promysle-1145599710.html

Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле

Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле

ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:13

2025-04-11T15:13

2025-04-11T15:35

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

черное море

росрыболовство

рыбный промысел в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России.В публикации добавили, что специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тысяч квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.Для утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Минтрансом России организована подготовительная работа для установки коффердамов: ведется разработка проектной документации по их производству и установке.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.Также в эфире радио "Спутник в Крыму" президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказал, что Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Креветок в Азовском море стало больше в 30 разВ Черном море растет вылов рыбыАзовское море становится солонее

черное море

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2025

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