Разлив мазута в Керченском проливе не сказался на рыбном промысле
Разлив мазута в Черном море не сказался на рыбном промысле - Росрыболовство
15:13 11.04.2025 (обновлено: 15:35 11.04.2025)
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. ЧС в Керченском проливе не сказалась на рыбном промысле в акватории. Об этом со ссылкой на Росрыболовство сообщает правительство России.
"По данным Росрыболовства, ситуация с биоресурсами в Черном море остается стабильно положительной. Негативного воздействия от разлива нефтепродуктов на промысел рыбы и морепродуктов не зафиксировано", – говорится в сообщении.
В публикации добавили, что специалисты МЧС продолжают работу по очистке дна Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района на 19 участках водолазами МЧС России обследовано почти 3,6 тысяч квадратных метров дна, собрано свыше 228 тонн нефтесодержащих отходов.
Для утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" Минтрансом России организована подготовительная работа для установки коффердамов: ведется разработка проектной документации по их производству и установке.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все пляжи полуострова полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.
Также в эфире радио "Спутник в Крыму" президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб рассказал, что Крыму на поддержку рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли в этом году выделили 200 миллионов рублей.
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