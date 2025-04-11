https://crimea.ria.ru/20250411/v-krymu-vse-plyazhi-polnostyu-ochischeny-ot-mazuta---aksenov-1145594690.html
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:16
2025-04-11T13:16
2025-04-11T13:18
сергей аксенов
пляжи
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курортный сезон
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танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей, при этом на ряде пляжей идут восстановительные работы.Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазутаНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаВ Крыму не обнаружено новых пятен мазута
https://crimea.ria.ru/20250407/v-sevastopole-chistyat-plyazh-ot-mazuta-parogeneratorom-1145491324.html
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В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
Аксенов: незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму
13:16 11.04.2025 (обновлено: 13:18 11.04.2025)