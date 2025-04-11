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В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:16
2025-04-11T13:18
сергей аксенов
пляжи
пляжи крыма
крым
курортный сезон
отдых в крыму
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив мазута
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей, при этом на ряде пляжей идут восстановительные работы.Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазутаНа Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазутаВ Крыму не обнаружено новых пятен мазута
https://crimea.ria.ru/20250407/v-sevastopole-chistyat-plyazh-ot-mazuta-parogeneratorom-1145491324.html
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сергей аксенов, пляжи, пляжи крыма, крым, курортный сезон, отдых в крыму, танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив мазута
В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов

Аксенов: незначительные выбросы мазута не повлияют на курортный сезон в Крыму

13:16 11.04.2025 (обновлено: 13:18 11.04.2025)
 
© МЧС РоссииВодолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
Водолазы МЧС России обследуют акваторию Черного моря в зоне ЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"По мазуту обстановка спокойная. Хочу всем сказать, что пляжи полностью все вычищены. Выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона", - отметил Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
По его словам, в этом году в Крыму будут открыты 340 пляжей, при этом на ряде пляжей идут восстановительные работы.
Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.
В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Сергей АксеновПляжиПляжи КрымаКрымКурортный сезонОтдых в КрымуТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив мазута
 
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