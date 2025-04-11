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На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом
На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом - РИА Новости Крым, 11.04.2025
На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом
Очередные выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T15:02
2025-04-11T15:02
новости
анапа
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Очередные выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Краснодарского края.Кроме того, незначительные фракции мазута найдены на территории пляжа "Витязь" в селе Витязево и на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.Как уточнили в оперштабе, несмотря на штормовую погоду, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, команды муниципалитетов осматривают вверенные им участки.В минувшее воскресенье на побережье Анапы также были обнаружены новые выбросы мазута. В оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В свою очередь, как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомНеустановленное белое вещество выбросило на побережье КубаниЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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новости, анапа, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, краснодарский край
На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом

Новые выбросы мазута зафиксированы на трех участках побережья Анапы

15:02 11.04.2025
 
© РИА Новости КрымВолонтеры убирают мазут с берега под Севастополем
Волонтеры убирают мазут с берега под Севастополем - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Очередные выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"По результатам новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на участке береговой линии в районе устья реки Можепсин. Здесь работают представители Тимашевского района", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Кроме того, незначительные фракции мазута найдены на территории пляжа "Витязь" в селе Витязево и на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.
Как уточнили в оперштабе, несмотря на штормовую погоду, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, команды муниципалитетов осматривают вверенные им участки.
В минувшее воскресенье на побережье Анапы также были обнаружены новые выбросы мазута. В оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.
В свою очередь, как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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