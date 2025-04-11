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На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом

На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом - РИА Новости Крым, 11.04.2025

На пляжах Анапы обнаружили участки с мазутом

Очередные выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T15:02

2025-04-11T15:02

2025-04-11T15:02

новости

анапа

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Очередные выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы. Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Краснодарского края.Кроме того, незначительные фракции мазута найдены на территории пляжа "Витязь" в селе Витязево и на участке береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.Как уточнили в оперштабе, несмотря на штормовую погоду, работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются, команды муниципалитетов осматривают вверенные им участки.В минувшее воскресенье на побережье Анапы также были обнаружены новые выбросы мазута. В оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В свою очередь, как заявил 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов, все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят пляж от мазута парогенераторомНеустановленное белое вещество выбросило на побережье КубаниЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

анапа

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, анапа, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, краснодарский край