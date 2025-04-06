https://crimea.ria.ru/20250406/posle-shtorma-na-plyazhakh-anapy-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1145471143.html
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T16:16
2025-04-06T16:16
2025-04-06T16:16
анапа
новости
черное море
краснодарский край
пляжи
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.К оперативной уборке фрагментов нефтепродуктов у кромки воды приступили команды Выселковского, Тимашевского и Мостовского районов. На побережье штормовая погода, море выбрасывает на берег мусор – его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь, отметили в оперштабе.Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показа
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анапа, новости, черное море, краснодарский край, пляжи, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута после шторма обнаружили на пляжах Анапы