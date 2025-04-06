Рейтинг@Mail.ru
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250406/posle-shtorma-na-plyazhakh-anapy-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1145471143.html
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T16:16
2025-04-06T16:16
анапа
новости
черное море
краснодарский край
пляжи
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145471236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a61cfd4b6a60067dbaa28a3007e7816.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.К оперативной уборке фрагментов нефтепродуктов у кромки воды приступили команды Выселковского, Тимашевского и Мостовского районов. На побережье штормовая погода, море выбрасывает на берег мусор – его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь, отметили в оперштабе.Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показа
анапа
черное море
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145471236_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5823f4dabcb8c69148a5af73f13dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, новости, черное море, краснодарский край, пляжи, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после шторма обнаружили на пляжах Анапы

16:16 06.04.2025
 
© Оперштаб Краснодарский крайПосле шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.
"Незначительные выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы 6 апреля", – сказано в сообщении.
К оперативной уборке фрагментов нефтепродуктов у кромки воды приступили команды Выселковского, Тимашевского и Мостовского районов. На побережье штормовая погода, море выбрасывает на берег мусор – его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь, отметили в оперштабе.
Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.
В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.
За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершено
Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
ЧП в Керченском проливе наглядно показа
 
АнапаНовостиЧерное мореКраснодарский крайПляжиТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
17:39Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
17:22В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
17:08В Севастополе открывают рейд для катеров
16:56Почему Россия не попала под новые пошлины США
16:43Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа
16:16После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
15:47Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
15:33В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
15:10Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
14:52Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
14:16Пропускной режим ввели для монахов Киево-Печерской лавры
13:53Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
13:27ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
13:15Крымский мост: очередь выросла в два раза
12:57Ударом ВСУ повреждена высоковольтная линия "Крымэнерго"
12:31В Польше пригрозили Трампу за возможное признание Крыма и новых регионов
11:50В Севастополе усилился ветер: катера приостановят работу
11:35На Черноморском побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута
11:11Перед Крымским мостом начала расти очередь
Лента новостейМолния