https://crimea.ria.ru/20250406/posle-shtorma-na-plyazhakh-anapy-obnaruzhili-novye-vybrosy-mazuta-1145471143.html

После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости Крым, 06.04.2025

После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T16:16

2025-04-06T16:16

2025-04-06T16:16

анапа

новости

черное море

краснодарский край

пляжи

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Новые выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы, сообщает в воскресенье оперштаб Краснодарского края.К оперативной уборке фрагментов нефтепродуктов у кромки воды приступили команды Выселковского, Тимашевского и Мостовского районов. На побережье штормовая погода, море выбрасывает на берег мусор – его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь, отметили в оперштабе.Ранее в оперштабе региона рассказали, что на побережье Кубани начали убирать защитный вал от мазута.В пятницу после шторма выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы.За прошлую неделю в Крыму пятен мазута не обнаружили ни в акватории, ни на берегу моря, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, ситуацию мониторят ежедневно. Работает воздушная разведка и пешие патрули.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб 85 миллиардов: расследование ЧП с танкерами в Черном море завершеноВолонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновЧП в Керченском проливе наглядно показа

анапа

черное море

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, черное море, краснодарский край, пляжи, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море