https://crimea.ria.ru/20250319/chp-v-kerchenskom-prolive-naglyadno-pokazalo-posledstviya-khalatnosti--putin-1145050679.html

ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин - РИА Новости Крым, 19.03.2025

ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин

ЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T14:39

2025-03-19T14:39

2025-03-19T14:44

крым

новости крыма

владимир путин (политик)

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.Президент подчеркнул, что генпрокурор России Игорь Краснов первым из высших должностных лиц предложил ввести федеральный режим ЧС после крушения танкеров "Волгонефть".15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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