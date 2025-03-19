ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
Путин: ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности
14:39 19.03.2025 (обновлено: 14:44 19.03.2025)
© МорспассслужбаКерченский пролив после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" (снимки со спутника)
© Морспассслужба
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. ЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры.
"Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность", - отметил он.
Президент подчеркнул, что генпрокурор России Игорь Краснов первым из высших должностных лиц предложил ввести федеральный режим ЧС после крушения танкеров "Волгонефть".
"Именно генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов, так и пришлось сделать", - сказал президент.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
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