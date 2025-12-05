https://crimea.ria.ru/20251205/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-bezymyannoe-v-dnr-1151429018.html
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
2025-12-05T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРКрасноармейск и Волчанск освобождены
