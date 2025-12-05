Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T12:39
2025-12-05T12:40
россия
новости сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
россия, новости сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Безымянное в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Безымянное в ДНР

12:39 05.12.2025 (обновлено: 12:40 05.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Безымянное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате слаженных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Безымянное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
