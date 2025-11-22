https://crimea.ria.ru/20251122/armiya-rossii-osvobodila-novoe-zaporozhe-i-zvanovku-1151103165.html

Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку

Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2025

2025-11-22T12:27

2025-11-22T12:27

2025-11-22T12:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка в ДНР.А бойцы Востока" при наступлении взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжение конфликта опасно для Киева - КремльПлан по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя

Новости

