https://crimea.ria.ru/20251122/armiya-rossii-osvobodila-novoe-zaporozhe-i-zvanovku-1151103165.html
Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку - РИА Новости Крым, 22.11.2025
Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.11.2025
2025-11-22T12:27
2025-11-22T12:27
2025-11-22T12:30
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150749785_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_e5b86593fca298c29e0040591612518d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка в ДНР.А бойцы Востока" при наступлении взяли под контроль населенный пункт Новое Запорожье Запорожской области.Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Веселое Запорожской области.Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска освободили город Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение окруженных украинских формирований на левом берегу реки Оскол.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продолжение конфликта опасно для Киева - КремльПлан по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияВСУ потеряли более 1,7 миллиона военных с начала спецоперации – Небензя
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/08/1150749785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5ee26bb3cb5d7c8a41f8fdf96740444.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу
Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
Новое Запорожье и Звановка перешли под контроль России - Минобороны
12:27 22.11.2025 (обновлено: 12:30 22.11.2025)