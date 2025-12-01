Рейтинг@Mail.ru
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
Армия Росси освободила населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Армия Росси освободила населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, армия наступает по всем направлениям.
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР

Российские военные взяли под контроль Клиновое в ДНР

12:09 01.12.2025 (обновлено: 12:11 01.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Армия Росси освободила населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР.
Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.
Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, армия наступает по всем направлениям.
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
 
