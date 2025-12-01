https://crimea.ria.ru/20251201/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-klinovoe-v-dnr-1151314873.html
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
Армия Росси освободила населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T12:09
2025-12-01T12:09
2025-12-01T12:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Армия Росси освободила населенный пункт Клиновое Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Васюковка в ДНР.Во вторник в МО РФ проинформировали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донбассе, в понедельник – Затишья в Запорожской области.Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, армия наступает по всем направлениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеБелоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВОФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
12:09 01.12.2025 (обновлено: 12:11 01.12.2025)