Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
2025-12-06T08:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Указанный перекресток временно закрыт. Водителям предлагают объезжать закрытый участок через примыкания на 178-м и 180-м километре автодороги. Выезд в сторону Алушты осуществляется по одностороннему съезду возле памятника Крымским партизанам, в сторону Ялты – по маршруту въезда через примыкание на 180-м км."Ограничение вводится на период производства работ по устройству примыкания основного хода обхода Алушты к существующей проезжей части Ялтинского шоссе", - поясняют в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиНачат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
