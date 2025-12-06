https://crimea.ria.ru/20251206/uchastok-dorogi-simferopol-yalta-vremenno-zakroyut--skhema-obezda-1151443580.html

Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда

Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда

Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма. РИА Новости Крым, 06.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Указанный перекресток временно закрыт. Водителям предлагают объезжать закрытый участок через примыкания на 178-м и 180-м километре автодороги. Выезд в сторону Алушты осуществляется по одностороннему съезду возле памятника Крымским партизанам, в сторону Ялты – по маршруту въезда через примыкание на 180-м км."Ограничение вводится на период производства работ по устройству примыкания основного хода обхода Алушты к существующей проезжей части Ялтинского шоссе", - поясняют в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дорогиНачат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область

