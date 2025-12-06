Рейтинг@Mail.ru
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
Ситуация на дорогах Крыма
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют – схема объезда
Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.Указанный перекресток временно закрыт. Водителям предлагают объезжать закрытый участок через примыкания на 178-м и 180-м километре автодороги. Выезд в сторону Алушты осуществляется по одностороннему съезду возле памятника Крымским партизанам, в сторону Ялты – по маршруту въезда через примыкание на 180-м км."Ограничение вводится на период производства работ по устройству примыкания основного хода обхода Алушты к существующей проезжей части Ялтинского шоссе", - поясняют в ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Участок дороги Симферополь-Ялта временно закроют из-за работ по устройству примыкания обхода Алушты. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Крыма.
"С 8 декабря вводится временное ограничение движения для транспортных средств, движущихся по автодороге 35А-002 (Е-105) "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта (Ялтинское шоссе)" в сторону курортного комплекса "Дачи" и ресторана "Библиотека" через перекресток, расположенный на 179 километре возле памятника Крымским партизанам", - сказано в сообщении.
Указанный перекресток временно закрыт. Водителям предлагают объезжать закрытый участок через примыкания на 178-м и 180-м километре автодороги. Выезд в сторону Алушты осуществляется по одностороннему съезду возле памятника Крымским партизанам, в сторону Ялты – по маршруту въезда через примыкание на 180-м км.
"Ограничение вводится на период производства работ по устройству примыкания основного хода обхода Алушты к существующей проезжей части Ялтинского шоссе", - поясняют в ведомстве.
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
47 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область
 
