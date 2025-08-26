Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область

https://crimea.ria.ru/20250826/nachat-remont-federalnoy-magistrali-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast-1148991603.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Начат ремонт магистрали федерального значения М-17 из Крыма в Херсонскую область. Также со стороны Крыма построен газопровод, который обеспечивает юг Херсонщины. Об этом в ходе своего доклада о социально-экономическом развитии региона рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор области Владимир Сальдо.В регионе построена новая подстанция на 150 киловольт, которая выравнивает уровень электроснабжения левобережья Херсонской области.Говоря о развитии жилищного строительства, Сальдо доложил, что за прошлый год и половину текущего выделено 44 участка для жилищного строительства общей площадью около 600 гектаров. Потенциал – 5,7 миллиона квадратных метров. Участникам СВО и социальным категориям граждан будет обеспечена скидка на покупку жилья.Также готовы мастер-планы для двух опорных населенных пунктов на Азовском и Черном морях, обозначил онВ отчете губернатора также сообщается, что на территории Херсонской области находится 60 инвестиционных площадок, подписано 45 договоров с инвесторами, общий объем финансовых вложений превышает 10 миллиардов рублей.В области зарегистрированы почти 13 тысяч субъектов предпринимательства, собрано свыше семи миллиардов собственных доходов. Активно развивается банковский сервис, выдано более 230 тысяч карт и размещено более пяти тысяч терминалов, обозначил Сальдо.Дорожные службы уже заканчивают ремонт участка дороги Симферополь – Красноперекопск – Граница с Херсонской областью протяженностью почти шесть километров. Также сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В развитие бизнеса на Херсонщине вложат 10 млрд рублей инвестицийПравительство профинансирует ремонт автодорог в новых регионах РоссииСколько денег в Крым готовы вкладывать инвесторы прямо сейчас

