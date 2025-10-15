https://crimea.ria.ru/20251015/kak-idet-stroitelstvo-dorogi-ot-tavridy-do-sudaka-1150195889.html
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T14:38
2025-10-15T14:38
2025-10-15T14:38
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
крым
судак
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_780f27555a112b14ffde62c7c523224c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское – Грушевка – Судак) - 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с "Тавридой" в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он."Расчетная скорость на втором - 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50-100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста", - добавил собеседник.Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида".Движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак планировали открыть в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинАксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196361_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1395a3f95a4800b2b9a4c1cf430cddc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, крым, судак, дороги крыма
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
Новая дорога от трассы "Таврида" до Судака пройдет в обход населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии. Об этом РИА Новости Крым
рассказал замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
"Новая дорога будет проложена от трассы "Таврида" до Судака и существенно сократит время в пути. Также она пройдет в обход населенных пунктов, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку на местные дороги, транзит грузового транспорта будет выведен из жилых зон, что улучшит условия проживания местного населения", - сказал он.
Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.
Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское – Грушевка – Судак) - 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с "Тавридой" в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он.
"Расчетная скорость на втором - 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50-100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста", - добавил собеседник.
По информации Службы автодорог Крыма, сейчас выполнены работы по устройству "дорожной одежды": уложен средний слой асфальтобетона, также вскорости планируют приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Ведутся работы по устройству шумозащитных экранов, бортового камня, водосбросов. На транспортной развязке №1 выполняются работы по устройству сопряжения путепровода над трассой "Таврида" с насыпью.
Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.
В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся
уже на примыкании дороги к трассе "Таврида".
Движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак планировали открыть
в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял
, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: