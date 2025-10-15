https://crimea.ria.ru/20251015/kak-idet-stroitelstvo-dorogi-ot-tavridy-do-sudaka-1150195889.html

Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака

Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское – Грушевка – Судак) - 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с "Тавридой" в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он."Расчетная скорость на втором - 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50-100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста", - добавил собеседник.Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида".Движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак планировали открыть в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинАксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет

