Рейтинг@Mail.ru
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/kak-idet-stroitelstvo-dorogi-ot-tavridy-do-sudaka-1150195889.html
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T14:38
2025-10-15T14:38
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
служба автомобильных дорог республики крым
крым
судак
дороги крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_780f27555a112b14ffde62c7c523224c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское – Грушевка – Судак) - 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с "Тавридой" в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он."Расчетная скорость на втором - 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50-100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста", - добавил собеседник.Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида".Движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак планировали открыть в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинАксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196361_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1395a3f95a4800b2b9a4c1cf430cddc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, служба автомобильных дорог республики крым, крым, судак, дороги крыма
Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака

Новая дорога от трассы "Таврида" до Судака пройдет в обход населенных пунктов

14:38 15.10.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаУстановка путепровода в рамках строительства транспортной развязки на маршруте "Льговское - Грушевка - Судак". Архивное фото
Установка путепровода в рамках строительства транспортной развязки на маршруте Льговское - Грушевка - Судак. Архивное фото
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство дороги от трассы "Таврида" до Судака, новый участок автодороги пройдет в обход населенных пунктов, что значительно разгрузит местные транспортные артерии. Об этом РИА Новости Крым рассказал замначальника отдела проектной группы Департамента реализации мероприятий госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" Службы автодорог Крыма Илья Лобанов.
"Новая дорога будет проложена от трассы "Таврида" до Судака и существенно сократит время в пути. Также она пройдет в обход населенных пунктов, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку на местные дороги, транзит грузового транспорта будет выведен из жилых зон, что улучшит условия проживания местного населения", - сказал он.
Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя и в три этапа. Общая стоимость работ порядка 25 млрд рублей. Запланировано построить 9 км и отремонтировать еще 22 километра дорог, напомнил Лобанов.
Расчетная скорость движения транспорта на первом этапе (Льговское – Грушевка – Судак) - 100 км/ч, там предусмотрено две полосы движения, один путепровод, транспортная развязка на пересечении с "Тавридой" в двух ровнях и одно кольцевое пересечение, рассказал он.
"Расчетная скорость на втором - 60 км/ч, предусмотрено четыре полосы движения, один мост и три кольцевых пересечения (выезд из Переваловки и въезд/выезд в Дачном). Расчетная скорость на последнем этапе 50-100 км/ч, предусмотрены четыре полосы движения и два моста", - добавил собеседник.
По информации Службы автодорог Крыма, сейчас выполнены работы по устройству "дорожной одежды": уложен средний слой асфальтобетона, также вскорости планируют приступить к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Ведутся работы по устройству шумозащитных экранов, бортового камня, водосбросов. На транспортной развязке №1 выполняются работы по устройству сопряжения путепровода над трассой "Таврида" с насыпью.
Полностью построить объект планируют не позже 2027 года, добавили в пресс-службе.
В конце мая первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что участок трассы на Судак Льговское – Грушевка готов на 70-75%, работы ведутся уже на примыкании дороги к трассе "Таврида".
Движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак планировали открыть в середине октября, об этом в начале августа рассказывал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Тогда первый этап строительства был выполнен на три четверти.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле Судака, построят в 2026 году. Протяженность всего объекта около 32 км, стоимость работ более 23,6 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – Путин
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Тысячу километров дорог построят и отремонтируют в Крыму за пять лет
 
Ремонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуСлужба автомобильных дорог Республики КрымКрымСудакДороги Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
15:43В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
15:27Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
15:15МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
15:12Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
15:02Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
14:55В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
14:45Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
14:38Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
14:30В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
14:13Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
14:05Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным
13:50В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
13:45На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
13:37Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
13:22Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
13:20Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
13:13Армия России продвигается вперед - хроники СВО
Лента новостейМолния