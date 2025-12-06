Рейтинг@Mail.ru
Названо "Слово года - 2025" - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251206/nazvano-slovo-goda---2025-1151460558.html
Названо "Слово года - 2025"
Названо "Слово года - 2025" - РИА Новости Крым, 06.12.2025
Названо "Слово года - 2025"
Слово "Тревожность" было признано главным "Словом года - 2025" по итогам народного голосования, победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и... РИА Новости Крым, 06.12.2025
2025-12-06T18:36
2025-12-06T18:36
общество
новости
русский язык
россия
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/95/1115869537_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_bd46e184ce86462dfb72106f6dee4c49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Слово "Тревожность" было признано главным "Словом года - 2025" по итогам народного голосования, победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.Среди претендентов также были слова "Вера", "Договорнячок", "Кринж", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Ожидание", "Перемены", "Победа".Организаторами проекта выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Они напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.Победитель в номинации "Гуманитарная сфера" - слово "ИИ" - отражает важную роль искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена. В шорт-лист в данной категории вошли: "Вера", "Лабубу", "Любовь", "Патриотизм", "Переговоры", "Победа", "Поиск", "Ценности", "Цензура".В категории "Техносфера" лидировало слово "Промпт", означающее краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также стали "Алгоритмы", "БПЛА", "DDoS-атака", "ИИ", "Импортонезависимость", "Кибербезопасность", "Национальный мессенджер", "План "Ковер", "Цифровой рубль".Самым популярным словом в категории "Сленг" стало "Окак": мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию, отметили в пресс-службе. В топ-10 также вошли "Бомбардиро крокодило", "Брейнрот", "НПС", "Пикми", "Свага", "Сигма", "Сияй", "Слоняра", "Токсик".Для первых трех - "Гуманитарная сфера", "Техносфера", "Сленг" - были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления "Всенародное слово" предлагали пользователи интернета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111586/95/1115869537_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_f6bfc661a10a4008620711f8b0597009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, русский язык, россия, статистика
Названо "Слово года - 2025"

"Тревожность" названа "Словом года - 2025"

18:36 06.12.2025
 
© Depositphotos / AndrejadСловарь
Словарь
© Depositphotos / Andrejad
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Слово "Тревожность" было признано главным "Словом года - 2025" по итогам народного голосования, победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
"Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети "Читай-город" с апреля по декабрь 2025 года. Им стала "тревожность" — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году", - говорится в сообщении.
Среди претендентов также были слова "Вера", "Договорнячок", "Кринж", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Ожидание", "Перемены", "Победа".
Организаторами проекта выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Они напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.
Победитель в номинации "Гуманитарная сфера" - слово "ИИ" - отражает важную роль искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена. В шорт-лист в данной категории вошли: "Вера", "Лабубу", "Любовь", "Патриотизм", "Переговоры", "Победа", "Поиск", "Ценности", "Цензура".
В категории "Техносфера" лидировало слово "Промпт", означающее краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также стали "Алгоритмы", "БПЛА", "DDoS-атака", "ИИ", "Импортонезависимость", "Кибербезопасность", "Национальный мессенджер", "План "Ковер", "Цифровой рубль".
Самым популярным словом в категории "Сленг" стало "Окак": мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию, отметили в пресс-службе. В топ-10 также вошли "Бомбардиро крокодило", "Брейнрот", "НПС", "Пикми", "Свага", "Сигма", "Сияй", "Слоняра", "Токсик".
Для первых трех - "Гуманитарная сфера", "Техносфера", "Сленг" - были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления "Всенародное слово" предлагали пользователи интернета.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ОбществоНовостиРусский языкРоссияСтатистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:39Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
20:1619 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:45Европа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
18:36Названо "Слово года - 2025"
18:11Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
18:02Лифт раздавил сотрудника на складе Wildberries в Екатеринбурге
17:45"Обратный эффект" – удары ВСУ по Новороссийску повысили стоимость нефти
17:25Глава МИД Турции обсудил атаки в Черном море с Москвой и Киевом
17:06Крымский мост сейчас: что происходит на транспортном переходе
16:57В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 4.1
16:39Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет его странам
16:06Туристка повредила ногу в горах Крыма
15:32Атака ВСУ на Запорожскую область – число пострадавших выросло
15:10В Темрюке второй день тушат пожар в порту после атаки ВСУ
14:54Регионы хотят наделить правом давать жилье семьям погибших бойцов СВО
14:36ВСУ атакуют Запорожскую область – что известно
14:22В Алуште высадили кипарисы на Аллее Героев
14:06В Турции российских туристов смыло в море вместе с автофургонами
Лента новостейМолния