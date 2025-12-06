Названо "Слово года - 2025"

https://crimea.ria.ru/20251206/nazvano-slovo-goda---2025-1151460558.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Слово "Тревожность" было признано главным "Словом года - 2025" по итогам народного голосования, победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт", пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.Среди претендентов также были слова "Вера", "Договорнячок", "Кринж", "Любовь", "Мир", "Надежда", "Ожидание", "Перемены", "Победа".Организаторами проекта выступили импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Они напомнили, что проект реализуется по четырем направлениям: так, в категории "Гуманитарная сфера" отбирались слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в "Техносфере" - слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь, в направлении "Сленг" претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а "Всенародное слово" выбирали среди тех, которые используют пользователи интернета.Победитель в номинации "Гуманитарная сфера" - слово "ИИ" - отражает важную роль искусственного интеллекта не только как технологии, но и как культурного и социального феномена. В шорт-лист в данной категории вошли: "Вера", "Лабубу", "Любовь", "Патриотизм", "Переговоры", "Победа", "Поиск", "Ценности", "Цензура".В категории "Техносфера" лидировало слово "Промпт", означающее краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также стали "Алгоритмы", "БПЛА", "DDoS-атака", "ИИ", "Импортонезависимость", "Кибербезопасность", "Национальный мессенджер", "План "Ковер", "Цифровой рубль".Самым популярным словом в категории "Сленг" стало "Окак": мем с удивленным котом в худи превратился в универсальную языковую реакцию, отметили в пресс-службе. В топ-10 также вошли "Бомбардиро крокодило", "Брейнрот", "НПС", "Пикми", "Свага", "Сигма", "Сияй", "Слоняра", "Токсик".Для первых трех - "Гуманитарная сфера", "Техносфера", "Сленг" - были сформированы рабочие группы из экспертов в соответствующих областях. Каждый эксперт предложил в своей категории от одного до четырех слов — с обоснованием своего выбора. Кандидатов направления "Всенародное слово" предлагали пользователи интернета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

