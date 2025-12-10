https://crimea.ria.ru/20251210/ukraina-ne-dolzhna-pozvolyat-zelenskomu-meshat-miru---deputat-rady-1151551402.html
Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украина не должна допустить, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский препятствовал мирному урегулированию, когда достижение мира находится так близко. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Дмитрук подчеркнул, что Украина "может и должна" наладить мирное сосуществование с Россией, что, по его мнению, позволит сохранить жизни граждан и вернуть стране стабильность.Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украина не должна допустить, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский препятствовал мирному урегулированию, когда достижение мира находится так близко. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", – цитирует РИА Новости публикацию депутата в соцсети Х.
Дмитрук подчеркнул, что Украина "может и должна" наладить мирное сосуществование с Россией, что, по его мнению, позволит сохранить жизни граждан и вернуть стране стабильность.
Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
