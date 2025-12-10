https://crimea.ria.ru/20251210/ukraina-ne-dolzhna-pozvolyat-zelenskomu-meshat-miru---deputat-rady-1151551402.html

Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады

Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады

Украина не должна допустить, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский препятствовал мирному урегулированию, когда достижение мира находится так близко... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T15:51

2025-12-10T15:51

2025-12-10T15:51

украина

новости сво

владимир зеленский

верховная рада украины

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148208711_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_79a62d66e2a8227e138da8bf0be58516.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Украина не должна допустить, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский препятствовал мирному урегулированию, когда достижение мира находится так близко. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.Дмитрук подчеркнул, что Украина "может и должна" наладить мирное сосуществование с Россией, что, по его мнению, позволит сохранить жизни граждан и вернуть стране стабильность.Во вторник Трамп в интервью изданию Politico заявил, что у России переговорная позиция сильнее, чем у Украины. Американский лидер также сказал, что Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что тот проигрывает. Кроме того, Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали заявления Трампа по Украине и ЗеленскомуКаждое предложение все хуже – Небензя обвинил Европу в крахе УкраиныЗеленский не хочет уступать территории – чем это закончится

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, владимир зеленский, верховная рада украины, политика, новости