Зеленский не хочет уступать территории – чем это закончится

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявлениями о неготовности обсуждать территориальные уступки подстрекаемый Европой Киев старается оттянуть окончание конфликта, однако, чем дольше это будет продолжаться, тем больше территорий вернет Москва. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.В понедельник глава киевского режима Владимир Зеленский встретился в Лондоне с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После этой встречи Зеленский сообщил, что украинская делегация презентует США новую версию мирного плана, состоящего из 20 пунктов, из которого убрали неприемлемые для Киева положения. Также он в очередной раз заявил, что Киев не готов обсуждать уступки территорий.В этой связи подстрекаемый Европой Киев продолжает бессмысленно бросать в бой простых украинцев и тянет время, пытаясь "сокращать" мирный план Вашингтона и всячески иначе тормозить процесс урегулирования. В том числе, говорит эксперт, это касается территориальных вопросов, по которым Москва никогда не пойдет ни на какие компромиссы, а Киев не сможет этого изменить, поскольку ресурса Европы не хватит, а попытки украсть российские активы не удаются."У них нет военно-промышленного комплекса. Примерно 10% ВПК НАТО – это Европа, а 90% это США. Поэтому у них нет ресурсов поставлять оружие. Нет денег, чтобы производить это оружие. И нет материальных ресурсов. То есть все близится к закономерной развязке. Европа в этом смысле уже проиграла, хоть пока и пытается сопротивляться", – продолжает политолог.При этом он констатирует: американским обещаниям о нерушимости договоренностей по Украине Москва тоже не доверяет слепо, поскольку США неоднократно обманывали РФ. Тем не менее, реальный разговор сейчас идет именно и только между Москвой и Вашингтоном, и чем дольше Европа и Киев будут пытаться мешать этому диалогу, тем больше территорий потеряет Киев.2 декабря президент РФ принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Как сообщил по итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков, встреча была конструктивной, дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования украинского кризиса и договориться о совместной работе на основе изначального плана США. Пока компромисс не найден, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми.До этого сообщалось, что среди пунктов мирного плана, предложенного Вашингтоном, есть пункты о признании Крыма и Донбасса российскими со стороны США, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.11 декабря Владимир Путин в ходе визита в Индию российский президент подчеркнул, что контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. То, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий, постепенно признают и в Европе. В частности, ранее это признал глава МИД Германии Йохан Вадефуль.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ настаивает на признании референдумов в Крыму и новых регионах - ПутинПризнает ли Трамп российский Крым – мнениеПризнание Крыма российским: что для этого должно произойти – эксперт

