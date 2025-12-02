Украине придется пойти на болезненные уступки ради мира – МИД Германии
Глава МИД Германии допустил "болезненные уступки" со стороны Украины ради достижения мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине ради урегулирования конфликта, вполне возможно, придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий и проведение референдума. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль в беседе с немецкими СМИ.
"Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Вадефуля, "задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта".
"В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками", – отметил министр, уточнив, что речь идет о территориальных уступках.
Глава МИД ФРГ также добавил, что шансы на мирное урегулирование на Украине "никогда не были больше, чем сейчас".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Читайте также на РИА Новости Крым: