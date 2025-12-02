https://crimea.ria.ru/20251202/ukraine-pridetsya-poyti-na-boleznennye-ustupki-radi-mira--mid-germanii-1151358292.html

Украине придется пойти на болезненные уступки ради мира – МИД Германии

Украине придется пойти на болезненные уступки ради мира – МИД Германии - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Украине придется пойти на болезненные уступки ради мира – МИД Германии

Украине ради урегулирования конфликта, вполне возможно, придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий и проведение референдума. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T17:10

2025-12-02T17:10

2025-12-02T17:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине ради урегулирования конфликта, вполне возможно, придется пойти на "болезненные уступки" в плане территорий и проведение референдума. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль в беседе с немецкими СМИ.По словам Вадефуля, "задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта".Глава МИД ФРГ также добавил, что шансы на мирное урегулирование на Украине "никогда не были больше, чем сейчас".Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. По словам американского президента Дональда Трампа, исходный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и осталось лишь несколько пунктов, по которым есть разногласия.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали срокиТрамп сделал заявление о переговорах по УкраинеПаралич и коллапс: чем Зеленскому и его режиму грозит отставка Ермака

