В России объяснили желание Европы украсть замороженные активы РФ

Стремление Евросоюза конфисковать замороженные российские активы объясняется желанием продолжать финансировать кровопролитие на Украине. Об этом заявил посол по

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Стремление Евросоюза конфисковать замороженные российские активы объясняется желанием продолжать финансировать кровопролитие на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Как отметил дипломат, на протяжении последних трех лет Запад, в том числе США, ежегодно давал Киеву примерно по 42 миллиарда евро. В текущем году Украине выделено только 32,5 млрд евро, поскольку с марта США практически свернули программы финансовой поддержки Киева.По словам посла, Европа рассчитывает на то, что "воровство из международной финансовой организации российских денег позволит еще года два финансировать кровопролитие на Украине".Ранее в СМИ появилась информация, что Еврокомиссия разработала правовой механизм, призванный преодолеть сопротивление Бельгии и других стран в вопросе использования замороженных российских активов. В частности, "юридическим основанием" данного механизма является статья 122 Договора о ЕС, которая предусматривает меры солидарности в чрезвычайных экономических ситуациях. ЕК намерена трактовать эту статью так, что из-за значимости финансовых аспектов для принятия решения о конфискации будет достаточно поддержки решения квалифицированным большинством стран-членов.Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации замороженных российских активов в Европе, которая будет являться фактически воровством чужой собственности. Он также отметил, что конфискация российских активов будет иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к еврозоне резко упадет.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Евросоюз все-таки решится использовать заблокированные в Бельгии российские активы для выдачи кредита Украине, это будет чревато для Европы репарациями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД пообещал сюрприз в ответ на изъятие российских активов Будут последствия: премьер Бельгии назвал кражей изъятие активов РФ Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс

Новости

