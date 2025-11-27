https://crimea.ria.ru/20251127/putin-priznanie-kryma-i-donbassa--odin-iz-klyuchevykh-momentov-peregovorov-1151234196.html

Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров

Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров - РИА Новости Крым, 27.11.2025

Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров

27.11.2025
Признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан."Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов", - добавил Путин, обращаясь к задавшему вопрос корреспонденту.Ранее ряд средств массовой информации опубликовали детали документа, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, а также сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение численности ВСУ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляКрым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии УкраиныКрым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США

