Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США... РИА Новости Крым, 27.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан."Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов", - добавил Путин, обращаясь к задавшему вопрос корреспонденту.Ранее ряд средств массовой информации опубликовали детали документа, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, а также сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение численности ВСУ.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляКрым Киеву не "светит"– Захарова оценила новые фантазии УкраиныКрым наш: что произойдет в случае признания полуострова со стороны США
Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров

Признание Крыма и новых регионов должно быть предметом переговоров РФ и США – Путин

17:14 27.11.2025 (обновлено: 17:26 27.11.2025)
 
Флаги Крыма. Архивное фото
Флаги Крыма. Архивное фото
© Фото: портал правительства РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Кыргызстан.
"Это и должно быть предметом российско-американских переговоров", - сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста о пункте признания Крыма и новых регионов РФ в американском плане по урегулированию на Украине.
"Спасибо вам большое за то, что обратили на это внимание. Вы правы, это один из ключевых моментов", - добавил Путин, обращаясь к задавшему вопрос корреспонденту.
Ранее ряд средств массовой информации опубликовали детали документа, якобы содержащего американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине, одобренный президентом США Дональдом Трампом. Среди пунктов, в частности, значатся признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, а также сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, сокращение численности ВСУ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
