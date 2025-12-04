Рейтинг@Mail.ru
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
Контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T10:14
2025-12-04T10:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что никакого вооруженного противостояния не было бы, если бы Киев вывел свои вооруженные формирования из Донбасса.Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моряВопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
владимир путин (политик), россия, новости сво, политика, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.
"Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска... покинут эти территории и прекратят убивать людей", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что никакого вооруженного противостояния не было бы, если бы Киев вывел свои вооруженные формирования из Донбасса.
"Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость - выведите свои войска и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот сейчас довоевались", - констатировал глава государства.
Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.
Лента новостейМолния