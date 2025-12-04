https://crimea.ria.ru/20251204/rossiya-v-lyubom-sluchae-osvobodit-zanimaemye-kievom-territorii--putin-1151397786.html
Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
2025-12-04T10:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Контролируемые киевским режимом территории освободят либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.Путин отметил, что никакого вооруженного противостояния не было бы, если бы Киев вывел свои вооруженные формирования из Донбасса.Путин 4-5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моряВопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
