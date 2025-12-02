Рейтинг@Mail.ru
Россия расширит удары по портам Украины и может отрезать ее от моря - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Россия расширит удары по портам Украины и может отрезать ее от моря
Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T18:12
2025-12-02T18:31
владимир путин (политик)
новости
черное море
танкер
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море."Знаю, что это происходило – атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, не что иное", – сказал глава государства журналистам.
владимир путин (политик), новости, черное море, танкер, украина
18:12 02.12.2025 (обновлено: 18:31 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.
"Знаю, что это происходило – атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, не что иное", – сказал глава государства журналистам.
 
Лента новостейМолния