Россия расширит удары по портам Украины и может отрезать ее от моря

Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море. РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море."Знаю, что это происходило – атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, не что иное", – сказал глава государства журналистам.
Материал дополняется
18:12 02.12.2025 (обновлено: 18:31 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на суда в Черном море.
"Знаю, что это происходило – атаки на танкеры в нейтральных или даже не нейтральных водах, а в особо экономической зоне другого государства, третьего государства. Это пиратство, не что иное", – сказал глава государства журналистам.