В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса

В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса

2025-12-03T10:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крым и Донбасс смогли вернуться в Россию из Украины благодаря желанию жителей регионов, что стало возможным из-за позиции Москвы по отношению к ним и полному равнодушию Киева – от момента распада СССР до начала противостояния. Так видит ситуацию японская ежедневная газета Sankei Shimbun.После "майдана" в Киеве в 2014 году на Украине сменилась власть, и Москва смогла "воспользоваться удачным стечением обстоятельств, чтобы провести референдум в Крыму, по итогам которого полуостров перешел в состав России", отмечает автор статьи."От этого усилилось движение за независимость в Донбассе, в итоге к 2022 году на Украине разгорелся полноценный конфликт", – замечает он.При этом, как и в Крыму, большинство в Донбассе хотят жить под защитой России, и так сложилось неслучайно, подчеркивает японский аналитик.В августе этого года ему удалось пообщаться с жителями Донбасса на территории на тот момент подконтрольной ВСУ, и он понял, что многие люди здесь настроены пророссийски, а кто-то уже "бежал в Россию, ища безопасного укрытия от последствий вооруженного конфликта"."Когда речь заходит о войне, люди склонны думать в первую очередь о военной мощи. Однако не менее важна и позиция местных жителей, тех, кто окажется в самом ее центре", – заметил японский обозреватель.Он делает вывод, что, как и возвращение Крыма в Россию, уход из Украины Донбасса стал возможен благодаря правильной позиции Москвы и полному равнодушию Киева к этим регионам.После распада СССР Донбасс оставался русским, и "Киев не сделал ничего для интеграции жителей Донбасса в независимую Украину", добавляет автор."Сама конструкция страны была выстроена на вражде между Востоком и Западом", – подчеркивает он.А потому, когда в феврале 2022 года Москва заявила о преследованиях русскоязычного населения в Донбассе, пообещав защиту жителей ДНР и ЛНР, республики были официально признаны Россией, как и их право на коллективную самооборону, о котором они уже заявили.Японское издание отмечает, что на сегодняшний день "международное сообщество не приемлет данную позицию, но именно на ней будет настаивать Москва на будущих мирных переговорах."План администрации Трампа (Дональд, президент США – ред.) подразумевает переход Донбасса под контроль России в качестве уступки", – сказано в статье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров

