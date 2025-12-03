Рейтинг@Mail.ru
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251203/v-yaponii-priznali-pravdu-o-zhitelyakh-kryma-i-donbassa-1151371709.html
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 03.12.2025
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
Крым и Донбасс смогли вернуться в Россию из Украины благодаря желанию жителей регионов, что стало возможным из-за позиции Москвы по отношению к ним и полному... РИА Новости Крым, 03.12.2025
2025-12-03T10:40
2025-12-03T10:40
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
общество
россия
украина
мнения
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151371593_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_b1e56e4b5fe9204f2edf2b0a0513a428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крым и Донбасс смогли вернуться в Россию из Украины благодаря желанию жителей регионов, что стало возможным из-за позиции Москвы по отношению к ним и полному равнодушию Киева – от момента распада СССР до начала противостояния. Так видит ситуацию японская ежедневная газета Sankei Shimbun.После "майдана" в Киеве в 2014 году на Украине сменилась власть, и Москва смогла "воспользоваться удачным стечением обстоятельств, чтобы провести референдум в Крыму, по итогам которого полуостров перешел в состав России", отмечает автор статьи."От этого усилилось движение за независимость в Донбассе, в итоге к 2022 году на Украине разгорелся полноценный конфликт", – замечает он.При этом, как и в Крыму, большинство в Донбассе хотят жить под защитой России, и так сложилось неслучайно, подчеркивает японский аналитик.В августе этого года ему удалось пообщаться с жителями Донбасса на территории на тот момент подконтрольной ВСУ, и он понял, что многие люди здесь настроены пророссийски, а кто-то уже "бежал в Россию, ища безопасного укрытия от последствий вооруженного конфликта"."Когда речь заходит о войне, люди склонны думать в первую очередь о военной мощи. Однако не менее важна и позиция местных жителей, тех, кто окажется в самом ее центре", – заметил японский обозреватель.Он делает вывод, что, как и возвращение Крыма в Россию, уход из Украины Донбасса стал возможен благодаря правильной позиции Москвы и полному равнодушию Киева к этим регионам.После распада СССР Донбасс оставался русским, и "Киев не сделал ничего для интеграции жителей Донбасса в независимую Украину", добавляет автор."Сама конструкция страны была выстроена на вражде между Востоком и Западом", – подчеркивает он.А потому, когда в феврале 2022 года Москва заявила о преследованиях русскоязычного населения в Донбассе, пообещав защиту жителей ДНР и ЛНР, республики были официально признаны Россией, как и их право на коллективную самооборону, о котором они уже заявили.Японское издание отмечает, что на сегодняшний день "международное сообщество не приемлет данную позицию, но именно на ней будет настаивать Москва на будущих мирных переговорах."План администрации Трампа (Дональд, президент США – ред.) подразумевает переход Донбасса под контроль России в качестве уступки", – сказано в статье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
донецкая народная республика (днр)
россия
украина
япония
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/03/1151371593_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_d9cf57edb22dee2ae411cdbd5cf3dad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
события в донбассе, донецкая народная республика (днр), общество, россия, украина, мнения, япония
В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса

Крым и Донбасс смогли вернуться в Россию благодаря желанию жителей – Sankei Shimbun

10:40 03.12.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРеферендумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крым и Донбасс смогли вернуться в Россию из Украины благодаря желанию жителей регионов, что стало возможным из-за позиции Москвы по отношению к ним и полному равнодушию Киева – от момента распада СССР до начала противостояния. Так видит ситуацию японская ежедневная газета Sankei Shimbun.
После "майдана" в Киеве в 2014 году на Украине сменилась власть, и Москва смогла "воспользоваться удачным стечением обстоятельств, чтобы провести референдум в Крыму, по итогам которого полуостров перешел в состав России", отмечает автор статьи.
"От этого усилилось движение за независимость в Донбассе, в итоге к 2022 году на Украине разгорелся полноценный конфликт", – замечает он.
При этом, как и в Крыму, большинство в Донбассе хотят жить под защитой России, и так сложилось неслучайно, подчеркивает японский аналитик.
"Я много раз бывал в Донбассе, в том числе и до начала конфликта в феврале 2022 года. Безусловно, это весьма непростой регион. Многие жители предпочли бы оказаться под защитой России. Кто-то выбрал бы Украину. Но большинству комфортно принадлежать Москве", – сообщает автор материала.
В августе этого года ему удалось пообщаться с жителями Донбасса на территории на тот момент подконтрольной ВСУ, и он понял, что многие люди здесь настроены пророссийски, а кто-то уже "бежал в Россию, ища безопасного укрытия от последствий вооруженного конфликта".
"Когда речь заходит о войне, люди склонны думать в первую очередь о военной мощи. Однако не менее важна и позиция местных жителей, тех, кто окажется в самом ее центре", – заметил японский обозреватель.
Он делает вывод, что, как и возвращение Крыма в Россию, уход из Украины Донбасса стал возможен благодаря правильной позиции Москвы и полному равнодушию Киева к этим регионам.
"Донбасс – угольный край. Здесь множество шахт, которые начали появляться одна за другой... в последние годы существования Российской империи. В советское время развитие региона продолжалось. Сюда приезжали люди со всей страны. Все они говорили на русском языке", – пишет издание.
После распада СССР Донбасс оставался русским, и "Киев не сделал ничего для интеграции жителей Донбасса в независимую Украину", добавляет автор.
"Сама конструкция страны была выстроена на вражде между Востоком и Западом", – подчеркивает он.
А потому, когда в феврале 2022 года Москва заявила о преследованиях русскоязычного населения в Донбассе, пообещав защиту жителей ДНР и ЛНР, республики были официально признаны Россией, как и их право на коллективную самооборону, о котором они уже заявили.
Японское издание отмечает, что на сегодняшний день "международное сообщество не приемлет данную позицию, но именно на ней будет настаивать Москва на будущих мирных переговорах.
"План администрации Трампа (Дональд, президент США – ред.) подразумевает переход Донбасса под контроль России в качестве уступки", – сказано в статье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
У Запада есть все основания признать Крым - Госсовет РК
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
 
События в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ОбществоРоссияУкраинаМненияЯпония
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Более 70 улиц в Керчи остались без воды
10:59ВТБ: отток средств со сберегательных в инвестинструменты усилится
10:52Удары по Украине сегодня: в Одессе поражен объект энергетики
10:44Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в Крыму
10:40В Японии признали правду о жителях Крыма и Донбасса
10:11В Алуште вводят графики подачи воды
10:05Правительство выполнило план по продаже госактивов более чем на 80%
09:56На Черноморское побережье обрушатся смерчи
09:48В МИД назвали цель заявлений об "упреждающих ударах" НАТО по России
09:41Силуанов спрогнозировал ускорение экономического роста в РФ в 2026 году
09:30Рубио назвал единственную возможность урегулирования конфликта на Украине
09:16Севастополь стал лидером среди городов России по качеству жизни
08:59День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
08:47Запретить импорт газа из России: в ЕС приняли предварительное соглашение
08:39Политический порядок в Киеве дал трещину: поможет ли это переговорам
08:10Мощная магнитная буря снова идет к Земле: когда ждать космического удара
07:46В Крыму подешевели электрокары
07:26Резервуары с топливом повреждены ударами ВСУ в Воронежской области
07:17102 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:08Россияне выбирают малые города Крыма для зимнего отдыха
Лента новостейМолния