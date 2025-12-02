https://crimea.ria.ru/20251202/voprosy-granits-reshayutsya-seychas-na-pole-boya-rossiyskimi-voennymi--mnenie-1151348749.html

Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение

Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение

Вопросы о том, где будут проходить границы и буферная зона по итогам завершения украинского конфликта, решаются сейчас российскими военными на поле боя. Именно... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T17:44

2025-12-02T17:44

2025-12-02T17:44

радио "спутник в крыму"

игорь шатров

мнения

политика

переговоры

новости сво

россия

вооруженные силы россии

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147508453_0:99:3097:1841_1920x0_80_0_0_5fd4bd28907ee1d040219fe806d09e03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вопросы о том, где будут проходить границы и буферная зона по итогам завершения украинского конфликта, решаются сейчас российскими военными на поле боя. Именно такой посыл передал Верховный главнокомандующий России Владимир Путин, посетив пункт управления межвидового оперативно-стратегического объединения ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог, журналист Игорь Шатров.1 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин накануне посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о результатах наступления ВС РФ на других направлениях.По мнению Шатрова, эта важная информация неслучайно стала публичной днем позже."Это очень важный момент: он (Путин – ред.) посетил этот объект не вчера. То есть еще к 30 ноября были освобождены два крупных города на пути российских войск, в том числе Красноармейск, о котором очень много говорили. И об этом нам не стремились рассказать сразу", – сказал Шатров, добавив, что об освобождении населенных пунктов армией России объявляется только тогда, когда военные на 100% уверены, что полностью зачистили их от врага и никакие контратаки ВСУ ситуации не изменят.При этом следует отметить, что в контексте проведения переговоров по Украине с Западом, "Россия вообще не спешит сегодня рассказывать о своих успехах", добавил он.Шатров напомнил слова президента России о том, что условия для переговоров меняются с каждым днем. И происходящее еще раз это подтверждает, как и позицию России, в частности относительно границ РФ – это не вопрос обсуждения с противником, заметил политолог.Но для обсуждения остается большое число вопросов, к компромиссам по которым и встречному диалогу с США Россия может быть готова, добавил он.Об этом как раз и может идти речь при встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря, считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали срокиУверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, политика, переговоры, новости сво, россия, вооруженные силы россии, владимир путин (политик)