Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
2 дек – РИА Новости Крым
2025-12-02
2025-12-02T17:44
2025-12-02T17:44
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
политика
переговоры
новости сво
россия
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вопросы о том, где будут проходить границы и буферная зона по итогам завершения украинского конфликта, решаются сейчас российскими военными на поле боя. Именно такой посыл передал Верховный главнокомандующий России Владимир Путин, посетив пункт управления межвидового оперативно-стратегического объединения ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог, журналист Игорь Шатров.1 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин накануне посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о результатах наступления ВС РФ на других направлениях.По мнению Шатрова, эта важная информация неслучайно стала публичной днем позже."Это очень важный момент: он (Путин – ред.) посетил этот объект не вчера. То есть еще к 30 ноября были освобождены два крупных города на пути российских войск, в том числе Красноармейск, о котором очень много говорили. И об этом нам не стремились рассказать сразу", – сказал Шатров, добавив, что об освобождении населенных пунктов армией России объявляется только тогда, когда военные на 100% уверены, что полностью зачистили их от врага и никакие контратаки ВСУ ситуации не изменят.При этом следует отметить, что в контексте проведения переговоров по Украине с Западом, "Россия вообще не спешит сегодня рассказывать о своих успехах", добавил он.Шатров напомнил слова президента России о том, что условия для переговоров меняются с каждым днем. И происходящее еще раз это подтверждает, как и позицию России, в частности относительно границ РФ – это не вопрос обсуждения с противником, заметил политолог.Но для обсуждения остается большое число вопросов, к компромиссам по которым и встречному диалогу с США Россия может быть готова, добавил он.Об этом как раз и может идти речь при встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря, считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали срокиУверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
Вопросы будущих границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Вопросы о том, где будут проходить границы и буферная зона по итогам завершения украинского конфликта, решаются сейчас российскими военными на поле боя. Именно такой посыл передал Верховный главнокомандующий России Владимир Путин, посетив пункт управления межвидового оперативно-стратегического объединения ВС РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог, журналист Игорь Шатров.
1 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин накануне посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, а также о результатах наступления ВС РФ на других направлениях.
"Российская армия движется настойчиво и уверенно в западном направлении. И сейчас вопросы о том, где будет проходить граница и какой ширины будет буферная зона, решаются на поле боя российскими воинами, – сказал он. – Думаю, вот такой сигнал был передан президентом России Владимиром Путиным, нашими генералами, а точнее даже, нашими солдатами, которые к этому моменту освободили еще два города на бывшей территории Украины".
По мнению Шатрова, эта важная информация неслучайно стала публичной днем позже.
"Это очень важный момент: он (Путин – ред.) посетил этот объект не вчера. То есть еще к 30 ноября были освобождены два крупных города на пути российских войск, в том числе Красноармейск, о котором очень много говорили. И об этом нам не стремились рассказать сразу", – сказал Шатров, добавив, что об освобождении населенных пунктов армией России объявляется только тогда, когда военные на 100% уверены, что полностью зачистили их от врага и никакие контратаки ВСУ ситуации не изменят.
При этом следует отметить, что в контексте проведения переговоров по Украине с Западом, "Россия вообще не спешит сегодня рассказывать о своих успехах", добавил он.
Шатров напомнил слова президента России о том, что условия для переговоров меняются с каждым днем. И происходящее еще раз это подтверждает, как и позицию России, в частности относительно границ РФ – это не вопрос обсуждения с противником, заметил политолог.
"Компромиссы возможны, но они не относятся к принципиальным темам. А это: восстановление территориальной целостности Российской Федерации, а значит тема границ не обсуждается. Как не обсуждается тема денацификации и демилитаризации Украины, то есть вопросы выборов и смены режима. То есть все те принципиальные вопросы, по причине нахождения которых в повестке и началась специальная военная операция, не могут находиться в поле обсуждения", – подчеркнул Шатров.
Но для обсуждения остается большое число вопросов, к компромиссам по которым и встречному диалогу с США Россия может быть готова, добавил он.
Об этом как раз и может идти речь при встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря, считает политолог.
