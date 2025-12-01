https://crimea.ria.ru/20251201/peregovory-ssha-i-ukrainy-o-chem-byla-vstrecha-vo-floride-1151313934.html

Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде

2025-12-01T11:47

2025-12-01T11:47

2025-12-01T11:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Никаких переговоров между представителями США и Украины во Флориде не было – состоялась априори ни к чему не ведущая встреча с целью затянуть переговорный процесс для решения Америкой других задач. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Накануне госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными идущие во Флориде переговоры с представителями Украины. По его словам, их желанным исходом должны стать долгосрочные гарантии безопасности Киеву. При этом содержательных заявлений по итогам встречи ни одна из сторон не сделала. Ряд американских СМИ сообщили, что достичь договоренностей не удалось, поскольку обсуждался сценарий, по которому Украина де-факто лишится возможности членства в НАТО.По мнению Манойло, тема невступления Украины в НАТО в данном контексте звучит странно."Единственное, что дает гарантии, – это юридические гарантии, то есть соответствующие договоры. А де-факто – это как, что это значит? Фактическое состояние дел обеспечивает уникальное стечение обстоятельств, которое может измениться завтра или послезавтра. И этого де-факто уже не будет", – прокомментировал Манойло.При этом эксперт уверен, что в НАТО Украину действительно никто принимать не собирается, и этого не будет.Соответственно, Запад интересует прежде всего вопрос легализации земельных уступок, а не вступления Украины в НАТО, чего нельзя сказать о стремлениях представителей киевского режима, заметил он.При этом, по словам Манойло, действия Киева подчинены решениям Вашингтона, поскольку Украина уже несубъектна, как и каждый из представителей так называемой украинской элиты.В этой связи политолог называет очень странной и повестку, и саму встречу, и приходит к выводу, что мероприятие провели только для видимости, но с конкретной целью – затянуть переговорный процесс.По его словам, США могут затягивать переговоры из-за других важных для Вашингтона событий."Вероятно, есть какая-то увязка с событиями на международной арене. Например, с готовящейся военной операцией США в Венесуэле", – предположил Манойло.В воскресенье во Флориде прошли переговоры представителей США и Украины. От американской стороны в них участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал встречу полезной и продуктивной, но отметил, что впереди еще много работы.Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО страны Рустем Умеров, который также назвал состоявшиеся переговоры успешными.Ожидается, что Уиткофф представит согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин примет спецпосланника президента США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о переговорах по УкраинеПереговоры США и Украины: первые заявления Марко РубиоУмеров вместо Ермака: как замена отразится на ходе переговоров по Украине

