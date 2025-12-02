https://crimea.ria.ru/20251202/uverennoe-prodvizhenie-armiya-rf-osvobodila-dva-sela-v-zaporozhskoy-oblasti-1151343866.html

Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области

Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T12:37

2025-12-02T12:37

2025-12-02T12:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНРЗатишье перешло под контроль Армии России

