Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области
Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области
Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T12:37
2025-12-02T12:41
россия
новости сво
министерство обороны рф
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
россия, новости сво, министерство обороны рф, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области

Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области - Минобороны

12:37 02.12.2025 (обновлено: 12:41 02.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области", - сообщили в ведомстве.
Накануне президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. До этого ВС РФ взяли под контроль запорожские населенные пункты Затишье и Новое Запорожье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
Затишье перешло под контроль Армии России
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
