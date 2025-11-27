Рейтинг@Mail.ru
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/temp-dvizheniya-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-uvelichivaetsya--putin-1151233145.html
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Вооруженные силы России наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Армия наступает по всем направлениям. Об этом заявил РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T16:45
2025-11-27T17:17
владимир путин (политик)
россия
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Армия наступает по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.Он уточнил, что на этом фоне у ВСУ "растет разрыв между числом потерь и теми военнослужащими, которых Киев может направить на линию боевого соприкосновения".Глава государства подчеркнул, что боевые действия на Украине прекратятся после ухода ВСУ с занимаемых ими территорий."Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – подчеркнул президент России.Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеБелоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВОФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин

Армия России увеличивает темп наступления в зоне спецоперации – Путин

16:45 27.11.2025 (обновлено: 17:17 27.11.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Армия наступает по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

"По всем направлениям сохраняется позитивная динамика. Более того, темп движения наших войск по этим всем направлениям увеличивается, при чем увеличивается заметно", - сказал президент.

Он уточнил, что на этом фоне у ВСУ "растет разрыв между числом потерь и теми военнослужащими, которых Киев может направить на линию боевого соприкосновения".
Глава государства подчеркнул, что боевые действия на Украине прекратятся после ухода ВСУ с занимаемых ими территорий.
"Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – подчеркнул президент России.
Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Белоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВО
Франция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:33В Крыму бывшая сотрудница полиции незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
17:04Путин назвал переговорщиков от России по украинскому урегулированию
17:01Красноармейск и Димитров полностью окружены - Путин
16:47Путин назвал условие прекращения боевых действий на Украине
16:45Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Лента новостейМолния