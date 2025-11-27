https://crimea.ria.ru/20251127/temp-dvizheniya-rossiyskikh-voysk-v-zone-svo-uvelichivaetsya--putin-1151233145.html
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Темп движения российских войск в зоне СВО увеличивается – Путин
Вооруженные силы России наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Армия наступает по всем направлениям. Об этом заявил РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T16:45
2025-11-27T16:45
2025-11-27T17:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России наращивают темп движения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Армия наступает по всем направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.Он уточнил, что на этом фоне у ВСУ "растет разрыв между числом потерь и теми военнослужащими, которых Киев может направить на линию боевого соприкосновения".Глава государства подчеркнул, что боевые действия на Украине прекратятся после ухода ВСУ с занимаемых ими территорий."Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем", – подчеркнул президент России.Также Путин заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никому не угрожает, но должна быть готова к отражению агрессии против стран объединения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДонбассеБелоусов вручил высшие госнаграды отличившимся участникам СВОФранция передумала немедленно посылать на Украину свои войска
россия
16:45 27.11.2025 (обновлено: 17:17 27.11.2025)