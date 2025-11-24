https://crimea.ria.ru/20251124/zatishe-pereshlo-pod-kontrol-armii-rossii-1151130499.html
Затишье перешло под контроль Армии России
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новое Запорожье и ЗвановкуПлан по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияГорят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
