Рейтинг@Mail.ru
Затишье перешло под контроль Армии России - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251124/zatishe-pereshlo-pod-kontrol-armii-rossii-1151130499.html
Затишье перешло под контроль Армии России
Затишье перешло под контроль Армии России - РИА Новости Крым, 24.11.2025
Затишье перешло под контроль Армии России
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.11.2025
2025-11-24T12:56
2025-11-24T12:56
россия
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_3fb296641eef2496562b443895478b66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Новое Запорожье и ЗвановкуПлан по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действияГорят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
россия
запорожская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0d/1147179387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a5d21bc89fc2d27f0bf53cd6d455c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, запорожская область, украина
Затишье перешло под контроль Армии России

Минобороны: Вооруженные силы России освободили Затишье в Запорожской области

12:56 24.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппировка войск "Центр"
Группировка войск Центр - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Затишье Запорожской области", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики, а бойцы "Востока" взяли под контроль населенные пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила Новое Запорожье и Звановку
План по Украине из 28 пунктов: когда прекратятся боевые действия
Горят БТРы и танки: Киев за неделю потерял около 10 тысяч боевиков
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииЗапорожская областьУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02Иномарка врезалась в грузовик в Ростовской области - водитель погиб
13:49Новости СВО: армия России наступает по всей линии фронта
13:39В Керчи приступили к установке главной новогодней елки города
13:11В Большой Ялте будут стрелять и ограничат движение транспорта
13:00Кремль не хочет обсуждать американский план по Украине через СМИ
12:56Затишье перешло под контроль Армии России
12:41Житель Геленджика плавил патроны и "модернизировал" оружие
12:16В Севастополе расчистили русло реки Бельбек
12:01Два человека ранены на Херсонщине в результате ударов ВСУ
11:48"Тяжело в учении – легко в походе!" – как Суворов стал генералиссимусом
11:39Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
11:25В московском ТЦ подросток ударил ножом охранника и ранил полицейских
11:16Отнимали деньги у бойцов СВО: силовики задержали членов этнической ОПГ
11:00В Севастополе задержали 18-летнего курьера телефонных аферистов
10:48На Кубани тушат сразу три лесных пожара
10:44Рекорд тепла за 102 года побит в Симферополе
10:37В Севастополе эвакуируют гимназию №24 - что происходит
10:29Очень много вызовов: в Крыму оценили шансы на заключение мира по Украине
09:58Хотели пустить поезда под откос: на Алтае пресекли попытку диверсии
09:45В ДТП на дорогах Крыма четыре человека погибли и 30 пострадали
Лента новостейМолния