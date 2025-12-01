Рейтинг@Mail.ru
Красноармейск и Волчанск освобождены - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Красноармейск и Волчанск освобождены
Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T22:17
2025-12-01T22:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск накануне вечером, 30 ноября. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева, проинформировал представитель Кремля.Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил Президенту о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения, также проинформировали в Кремле.Командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города, отметили в Кремле.Президент России поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:17 01.12.2025 (обновлено: 22:56 01.12.2025)
 
© РИА Новости КрымБоец ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск накануне вечером, 30 ноября. В ходе своей работы он заслушал доклады начальника Генштаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки "Центр" Валерия Солодчука и командующего войсками группировки "Восток" Андрея Иванаева, проинформировал представитель Кремля.

"Генерал армии Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях", – сообщил Песков.

Командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук доложил Президенту о ходе ликвидации группировки ВСУ, окруженной в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, в том числе о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск и об обстановке в Красноармейске после его освобождения, также проинформировали в Кремле.
Командующий войсками группировки "Восток" Андрей Иванаев доложил о ходе выполнения задач по освобождению территорий Запорожской и Днепропетровской областей в зоне ответственности подчиненных войск. Также Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии. В настоящее время подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города, отметили в Кремле.
Президент России поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.
