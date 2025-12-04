Рейтинг@Mail.ru
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/o-chem-mechtayut-krymchane-v-novogodnyuyu-noch-otvety-ot-vsego-serdtsa--video-1151413755.html
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео - РИА Новости Крым, 04.12.2025
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
В преддверии Нового года на улицах Крыма особое настроение. Под тихий, но все еще теплый ветер и огни праздничных гирлянд люди говорят о самом сокровенном. О... РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T22:04
2025-12-04T22:04
новый год в крыму
новый год 2026
видео
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151412784_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_d891c5fc79923f4ed86c050a4ac3ba24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года на улицах Крыма особое настроение. Под тихий, но все еще теплый ветер и огни праздничных гирлянд люди говорят о самом сокровенном. О том, что обычно оставляют при себе и доверяют лишь в момент боя курантов. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя, чтобы спросить прохожих: какое заветное желание они загадают в новогоднюю ночь?Ответы оказались удивительно похожими – простые, теплые, почти домашние. Мир, здоровье близких, улыбки детей и надежда на то, что следующий год принесет больше света. Что крымчане считают самым важным и о чем мечтают под Новый год – в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151412784_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_e448daa772d1b41f3ca95de357c52622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год в крыму, новый год 2026, видео, общество, крым, видео
О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео

Мир и здоровье – заветные желания крымчан в Новый год

22:04 04.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года на улицах Крыма особое настроение. Под тихий, но все еще теплый ветер и огни праздничных гирлянд люди говорят о самом сокровенном. О том, что обычно оставляют при себе и доверяют лишь в момент боя курантов. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя, чтобы спросить прохожих: какое заветное желание они загадают в новогоднюю ночь?
Ответы оказались удивительно похожими – простые, теплые, почти домашние. Мир, здоровье близких, улыбки детей и надежда на то, что следующий год принесет больше света. Что крымчане считают самым важным и о чем мечтают под Новый год – в нашем видеоопросе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новый год в КрымуНовый год 2026ВидеоОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55В Запорожской области увеличили длительность комендантского часа
22:42Убийство мальчика в Крыму и новые отметки в паспортах РФ: главное за день
22:22Солнечный парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду"
22:04О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео
21:53Севастопольский театр презентовал спектакль в Мариинке
21:39Почему Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским в Брюсселе
21:23В Севастополе собрали двойной урожай яблок
21:07В Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспорте
20:47С жителей Крыма взымают налоговые долги – в суде 11 тысяч заявлений
20:26Атака ВСУ на Крым: сбиты три беспилотника над полуостровом и Черным морем
20:23Юрист назвала условия сделок с недвижимостью в Крыму с нерезидентами
20:02Власти на Украине загнали себя в угол – Путин назвал главное для Киева
19:43Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России
19:35Россия в Крыму пришла на помощь людям и не могла поступить иначе – Путин
19:27Глубокий шок: что показал план США по Украине лидерам Евросоюза
19:04Симферополь начали украшать к Новому году – ФОТО
18:55В Крыму до конца года заменят 226 трансформаторных подстанций
18:28Прокуратура держит на контроле строительство соцобъектов в Севастополе
18:11Разыскиваемый за убийство 12-летнего племянника в Крыму найден мертвым
17:52Встреча проигравших: Макрон и Зеленский пытаются мешать усилиям Уиткоффа
Лента новостейМолния