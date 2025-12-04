https://crimea.ria.ru/20251204/o-chem-mechtayut-krymchane-v-novogodnyuyu-noch-otvety-ot-vsego-serdtsa--video-1151413755.html

О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео

О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео - РИА Новости Крым, 04.12.2025

О чем мечтают крымчане в новогоднюю ночь: ответы от всего сердца – видео

В преддверии Нового года на улицах Крыма особое настроение. Под тихий, но все еще теплый ветер и огни праздничных гирлянд люди говорят о самом сокровенном.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года на улицах Крыма особое настроение. Под тихий, но все еще теплый ветер и огни праздничных гирлянд люди говорят о самом сокровенном. О том, что обычно оставляют при себе и доверяют лишь в момент боя курантов. Корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя, чтобы спросить прохожих: какое заветное желание они загадают в новогоднюю ночь?Ответы оказались удивительно похожими – простые, теплые, почти домашние. Мир, здоровье близких, улыбки детей и надежда на то, что следующий год принесет больше света. Что крымчане считают самым важным и о чем мечтают под Новый год – в нашем видеоопросе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

