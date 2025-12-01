https://crimea.ria.ru/20251201/kogda-proydut-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ssha---otvet-kremlya-1151318581.html

Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки

Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки

Ближайшие контакты между представителями Российской Федерации и США состоятся в Москве 2 декабря. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T13:40

2025-12-01T13:40

2025-12-01T14:01

россия

сша

переговоры

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1483:194:3148:1130_1920x0_80_0_0_cfd909051cd8057a20ecd7eb938a75a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ближайшие контакты между представителями Российской Федерации и США состоятся в Москве 2 декабря. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия заинтересована в успехе украинского урегулирования и не будет вести никакие обсуждения через СМИ."Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти (обсуждения – прим.) в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации", – подчеркнул представитель Кремля.Однако в Кремле не исключили, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом будет сделано заявление для СМИ.Кроме того, Дмитрий Песков назвал график главы российского государства на ближайшие дни перегруженным, неделя у российского лидера будет сложной, запланированы в том числе российско-индийские контакты на высшем уровне.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу. Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп сделал заявление о переговорах по УкраинеПереговоры США и Украины: о чем была встреча во ФлоридеВ Кремле прокомментировали призывы уволить Уиткоффа

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, переговоры, владимир путин (политик), стивен уиткофф, новости, политика