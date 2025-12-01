Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
Ближайшие контакты между представителями Российской Федерации и США состоятся в Москве 2 декабря. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ближайшие контакты между представителями Российской Федерации и США состоятся в Москве 2 декабря. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия заинтересована в успехе украинского урегулирования и не будет вести никакие обсуждения через СМИ."Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти (обсуждения – прим.) в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации", – подчеркнул представитель Кремля.Однако в Кремле не исключили, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом будет сделано заявление для СМИ.Кроме того, Дмитрий Песков назвал график главы российского государства на ближайшие дни перегруженным, неделя у российского лидера будет сложной, запланированы в том числе российско-индийские контакты на высшем уровне.Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу. Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
россия, сша, переговоры, владимир путин (политик), стивен уиткофф, новости, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ближайшие контакты между представителями Российской Федерации и США состоятся в Москве 2 декабря. Однако прогнозы по будущему курсу Америки по отношению к России пока давать преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча президента России Владимира Путина с спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом запланирована на вторник, она пройдет во второй половине дня", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия заинтересована в успехе украинского урегулирования и не будет вести никакие обсуждения через СМИ.
"Мы уже говорили, что ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести эти (обсуждения – прим.) в мегафонном режиме. Мы не намерены вести никакие обсуждения через средства массовой информации", – подчеркнул представитель Кремля.
Однако в Кремле не исключили, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом будет сделано заявление для СМИ.
Кроме того, Дмитрий Песков назвал график главы российского государства на ближайшие дни перегруженным, неделя у российского лидера будет сложной, запланированы в том числе российско-индийские контакты на высшем уровне.
Президент России Владимир Путин 27 ноября заявил, что Москва готова к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей. При этом, по словам российского лидера, детали плана необходимо переложить на дипломатический язык, а после садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи.
Президент также подтвердил, что американская делегация должна приехать в российскую столицу. Путин также отметил, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
